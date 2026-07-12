सप्ताहांत पर डिजिटल डिटॉक्स करना

सप्ताहांत पर इन तरीकों से करें डिजिटल डिटॉक्स, मानसिक स्वास्थ्य के लिए है अहम

लेखन सयाली 02:05 pm Jul 12, 202602:05 pm

क्या है खबर?

डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है कि आप अपने जीवन से डिजिटल उपकरणों को थोड़ी देर के लिए दूर रखते हैं। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। सप्ताह का अंत डिजिटल डिटॉक्स के लिए सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि आप काम से फ्री होते हैं और आराम कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी आदतें बताएंगे, जिनसे डिजिटल डिटॉक्स और भी ज्यादा प्रभावी हो सकता है।