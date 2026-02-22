मौसम के अनुसार पहनें ये 5 भारतीय कढ़ाई वाले कपड़े, आपको मिलेगा सबसे खास लुक

भारतीय कढ़ाई की कला सदियों से हमारे कपड़ों का अहम हिस्सा रही है। यह न केवल सुंदरता बढ़ाती है, बल्कि हमारे पारंपरिक धरोहर को भी संजोती है। हर मौसम में अलग-अलग कढ़ाई के कपड़े पहनकर आप अपने लुक को खास बना सकते हैं। आइए आज के फैशन टिप्स में जानते हैं कि कौन-कौन सी भारतीय कढ़ाई के कपड़े हर मौसम में अच्छे लगते हैं और उन्हें कैसे स्टाइल किया जा सकता है।

#1 गर्मियों में पहनें चंदेरी की साड़ी गर्मियों में हल्के और आरामदायक कपड़े सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। चंदेरी की साड़ी इस मौसम के लिए बेहतरीन विकल्प है। इस पर की गई बूते वाली कढ़ाई इसे और भी आकर्षक बनाती है। चंदेरी कपड़े की खासियत यह है कि यह बहुत हल्की होती है और गर्मियों की उमस को सहन करने में मदद करती है। इसे आप स्टाइलिश ब्लाउज के साथ पहन सकती हैं, जिससे आपका लुक पूरा हो जाएगा।

#2 बरसात के मौसम में चुनें बागरू प्रिंट कुर्ता बरसात के मौसम में भीगने का डर नहीं रहेगा, अगर आप बागरू प्रिंट वाला कुर्ता पहन लेंगी। राजस्थान की यह खास कढ़ाई विधि कपड़े को रंगने से लेकर डिजाइन बनाने तक, सभी चरणों में उपयोग होती है। यह न केवल आपको गीला होने से बचाती है, बल्कि आपको स्टाइलिश भी दिखाती है। बागरू प्रिंट कुर्ता को आप जींस या सलवार के साथ पहन सकती हैं, जिससे आपका लुक बेहद खास लगेगा।

#3 शरद ऋतु के लिए उपयुक्त है कांथा कढ़ाई वाली कुर्ती शरद ऋतु में ठंड बढ़ने लगती है और ऐसे में कांथा कढ़ाई वाली कुर्ती सबसे अच्छी होती है। पश्चिम बंगाल की यह पारंपरिक कढ़ाई विधि न केवल गर्माहट देती है, बल्कि सुंदरता भी बढ़ाती है। कांथा कढ़ाई वाली कुर्तियों को आप लेगिंग या प्लाजो के साथ पहन सकती हैं, जिससे आपका लुक पूरा हो जाएगा। यह कढ़ाई विधि आपके कपड़ों को एक अनोखा और आकर्षक रूप देती है, जिससे आप हर मौसम में खास दिख सकती हैं।

#4 सर्दियों में पहने कलमाड़ी सिल्क साड़ी सर्दियों में गर्माहट देने वाली कलमाड़ी सिल्क साड़ियां सबसे अच्छी होती हैं। गुजरात की यह पारंपरिक सिल्क साड़ियां अपने कलमाड़ी बॉर्डर की वजह से बेहद लोकप्रिय हैं। इन पर की गई फूल-पत्तियों की कढ़ाई इसे और भी आकर्षक बनाती है। कलमाड़ी सिल्क साड़ियां न केवल आपको गर्म रखती हैं, बल्कि आपको शाही अंदाज भी दे सकती हैं। इन्हें आप किसी भी पारंपरिक अवसर पर पहन सकती हैं और सबसे सुंदर लग सकती हैं।