मानसून में पहनें इन फैब्रिक वाले कपड़े, बारिश के पानी को सोखने की होती है क्षमता

मानसून के दौरान बारिश के पानी में मौजूद गंदगी और बैक्टीरिया त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे त्वचा पर मुंहासें, रूखापन और एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप इस मौसम में ऐसे कपड़े पहनते हैं, जो त्वचा को सांस लेने दें और आसानी से धोए जा सकें तो इससे त्वचा को इन समस्याओं से बचाया जा सकता है। आइए जानते हैं मानसून के लिए बेहतरीन फैब्रिक के प्रकार कौन-से होते हैं।

#1 सूती सूती कपड़े मानसून के लिए सबसे अच्छे विकल्पों में से एक हैं। यह नमी को सोखने में मदद करते हैं और त्वचा को हवा लगने देते हैं, जिससे आराम महसूस होता है। सूती कपड़े आसानी से धोए जा सकते हैं और जल्दी सूख भी जाते हैं। इस फैब्रिक से सलवार-कमीज, कुर्ता, साड़ी और टी-शर्ट आदि किसी भी तरह के कपड़े बनाए जा सकते हैं। ये कपड़े बारिश के मौसम में बहुत उपयोगी होते हैं।

#2 लिनन लिनन फैब्रिक से बने कपड़े भी मानसून के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। ये बहुत हल्के होते हैं और त्वचा को सांस लेने में मदद करते हैं, जिससे पसीना कम होता है। लिनन के कपड़े जल्दी सूखते हैं और आसानी से धोए जा सकते हैं, जिससे इनकी देखभाल करना भी आसान है। लिनन के फैब्रिक में महिलाएं कुर्ता-प्लाजो, सूट और साड़ी आदि पहन सकती हैं। ये कपड़े आरामदायक होते हैं।

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#3 रेशम रेशम के कपड़े मानसून के लिए एक सुंदर विकल्प हो सकते हैं। रेशम महंगा होता है और इसकी देखभाल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यह बहुत ही आकर्षक दिखते हैं। रेशम के कपड़ों में महिलाएं साड़ी और लहंगा-चोली आदि पहन सकती हैं। रेशम के कपड़े हल्के होते हैं, जिससे इन्हें पहनने पर ऐसा महसूस होता है जैसे आप कुछ भी नहीं पहने हो। यह कपड़े खास मौकों के लिए अच्छे होते हैं।

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#4 खादी खादी कपड़े भी मानसून के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। यह कपड़े हाथ से बने होते हैं और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। खादी कपड़े नमी को सोखने में मदद करते हैं और त्वचा को सांस लेने में मदद कर सकते हैं। खादी कपड़े आसानी से धोए जा सकते हैं और जल्दी सूख भी जाते हैं। खादी कपड़ों में महिलाएं कुर्ता-प्लाजो और शर्ट आदि पहन सकती हैं। ये कपड़े हर मौसम में अच्छे होते हैं।