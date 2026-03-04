अनार के छिलकों का कई तरीकों से किया जा सकता है इस्तेमाल, जानिए कैसे

अनार एक ऐसा फल है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आमतौर पर लोग अनार के बीजों और रस का उपयोग करते हैं, लेकिन इसके छिलकों को भी बेकार नहीं समझना चाहिए। अनार के छिलकों में कई पोषक तत्व होते हैं, जो हमारी सेहत और सुंदरता को बढ़ावा दे सकते हैं। आइए जानते हैं कि अनार के छिलकों का किन-किन तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है।

#1 चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए करें इस्तेमाल अनार के छिलके चेहरे की चमक बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अनार के छिलकों को धूप में सुखा लें और फिर उन्हें पीसकर पाउडर बना लें। इस पाउडर को दही या दूध के साथ मिलाकर चेहरे पर लगाएं। 15-20 मिनट बाद चेहरे को धो लें। इससे आपकी त्वचा की मरी हुई कोशिकाएं हटेंगी और चेहरा चमकदार बनेगा। नियमित उपयोग से त्वचा की रंगत भी निखरती है और त्वचा को ताजगी मिलती है।

#2 बालों की देखभाल करें अनार के छिलकों में मौजूद तत्व बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं और उन्हें गिरने से रोकते हैं। इसके लिए अनार के छिलकों का पेस्ट बनाकर सिर पर लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें। 30 मिनट बाद बालों को धो लें। इससे आपके बाल मजबूत और चमकदार बनेंगे। नियमित उपयोग से बालों की जड़ों को मजबूती मिलती है और वे स्वस्थ रहते हैं। यह तरीका बालों की देखभाल के लिए बहुत फायदेमंद है।

#3 मुंह की सफाई करें अनार के छिलकों का इस्तेमाल मुंह की सफाई के लिए भी किया जा सकता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो मुंह की दुर्गंध दूर करते हैं। इसके लिए छिलकों को पानी में उबालकर उसका कुल्ला करें। यह न केवल मुंह की सफाई करता है बल्कि मसूड़ों को भी मजबूत बनाता है। नियमित उपयोग से मुंह की ताजगी बनी रहती है और बैक्टीरिया खत्म होते हैं, जिससे दांत स्वस्थ रहते हैं और मसूड़े मजबूत बने रहते हैं।

#4 त्वचा की सफाई करें अनार के छिलकों में मौजूद तत्व त्वचा की गहराई तक जाकर उसे साफ करते हैं। इसके लिए छिलकों का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें। 10-15 मिनट बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। इससे त्वचा की मरी हुई कोशिकाएं हटती हैं और चेहरा साफ-सुथरा दिखता है। नियमित उपयोग से त्वचा की रंगत निखरती है और वह ताजगी महसूस करती है। यह तरीका त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाता है।