गणपति विसर्जन के बाद बचे पानी का इस्तेमाल

गणेश उत्सव: गणपति विसर्जन के बाद बचा पानी न फेंके, इन तरीकों से करें इस्तेमाल

लेखन सयाली 04:11 pm Sep 18, 202604:11 pm

क्या है खबर?

गणेश उत्सव के खत्म होने पर भक्त भगवान गणेश की मूर्ति को पानी में प्रवाहित करते हैं। कुछ लोग नदियों में विसर्जन करते हैं तो कुछ बड़े टब, बाल्टी या ड्रम में भी यह करते हैं। इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले पानी को फेंकने के बजाय उसका उपयोग किया जा सकता है। आइए जानते हैं गणपति विसर्जन के बाद बचे पानी का उपयोग करने के आसान तरीके, जिससे पर्यावरण को भी फायदा होगा।