ज्यादा पके आमों से बनाएं ये चीजें

रखे-रखे आम ज्यादा पक गए हैं? इनसे बनाकर खाएं ये स्वादिष्ट चीजें

लेखन अंजली 11:41 am Jun 17, 202611:41 am

क्या है खबर?

ज्यादा पके आम का स्वाद भले ही थोड़ा कम हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इसे फेंक दें। इसमें कई पोषक तत्व होते हैं, जो सेहत के लिए अच्छे होते हैं। आमतौर पर लोग पके आम को काटकर खा लेते हैं या फिर इसका हलवा बना लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे कई अन्य व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। आइए आज हम आपको पके आम से बनाए जाने वाले व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं।