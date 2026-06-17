रखे-रखे आम ज्यादा पक गए हैं? इनसे बनाकर खाएं ये स्वादिष्ट चीजें
क्या है खबर?
ज्यादा पके आम का स्वाद भले ही थोड़ा कम हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इसे फेंक दें। इसमें कई पोषक तत्व होते हैं, जो सेहत के लिए अच्छे होते हैं। आमतौर पर लोग पके आम को काटकर खा लेते हैं या फिर इसका हलवा बना लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे कई अन्य व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। आइए आज हम आपको पके आम से बनाए जाने वाले व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं।
#1
आम की खीर
आम की खीर एक बेहतरीन मिठाई है, जिसे आप पके आम से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले दूध को उबालें और उसमें चीनी मिलाएं, फिर कदूकस किए हुए पके आम को डालकर पकाएं। इसके बाद इसमें चावल डालकर धीमी आंच पर पकाएं। जब चावल अच्छे से पक जाएं तो इसमें इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर परोसें। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहतमंद भी है।
#2
आम की लस्सी
आम की लस्सी एक ताजगी भरी पेय है, जिसे आप गर्मियों में पी सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पके आम को छीलकर उसका गूदा निकाल लें, फिर इसे दही, चीनी और थोड़ा पानी मिलाकर मिक्स करें। अब इस मिश्रण को ठंडा करके गिलास में डालें और ऊपर से थोड़ी मलाई या सूखे मेवे डालकर सजाएं। यह लस्सी न केवल स्वादिष्ट है बल्कि शरीर को ठंडक भी पहुंचाती है।
#3
आम का शरबत
गर्मियों में ठंडा-ठंडा शरबत कौन नहीं पसंद करता? पके आम से आप आसानी से शरबत बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पके आम का गूदा निकाल लें, फिर उसमें चीनी, नींबू रस और पानी मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें। अब इस मिश्रण को गिलास में भरें और ऊपर से ठंडा पानी डालें। आपका आम का शरबत तैयार है, जिसे आप किसी भी समय पी सकते हैं।
#4
आम का हलवा
आम का हलवा एक स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले घी गर्म करके उसमें सूजी डालें और सुनहरा होने तक भून लें, फिर इसमें कदूकस किया हुआ पका आम डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें दूध, चीनी और इलायची पाउडर डालकर पकाएं जब तक कि हलवा गाढ़ा न हो जाए। ऊपर से सूखे मेवे डालकर सजाएं और गरमागरम परोसें।