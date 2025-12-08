वेलवेट साड़ी का इस तरह से रखें ध्यान, नहीं होगी खराब

वेलवेट साड़ियां अपने मुलायम और चमकदार कपड़े के कारण बहुत लोकप्रिय होती हैं। इन साड़ियों की खासियत होती है कि ये किसी भी अवसर पर पहनने के लिए उपयुक्त होती हैं, चाहे वह शादी हो या कोई त्योहार। हालांकि, इनकी देखभाल करना थोड़ा मुश्किल होता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी वेलवेट साड़ियों का सही तरीके से ख्याल रख सकते हैं।

#1 वेलवेट साड़ी धोने का सही तरीका वेलवेट साड़ी को धोने के लिए सबसे पहले ठंडे पानी का उपयोग करें। गर्म पानी से धोने पर साड़ी का रंग उड़ सकता है और उसकी चमक भी कम हो सकती है। एक बाल्टी पानी में थोड़ा सा हल्का साबुन मिलाएं और साड़ी को उसमें हल्के हाथों से धोएं। ध्यान रखें कि साड़ी को ज्यादा न मसलें ताकि उसके धागे खराब न हों। इसके बाद साड़ी को साफ पानी से धोकर छाया में सुखाएं।

#2 सुखाने का तरीका साड़ी को सुखाने के लिए उसे सीधा फैला कर किसी हवादार जगह पर रखें। धूप में सूखाने से बचें क्योंकि इससे रंग फीका पड़ सकता है। बेहतर होगा कि आप साड़ी को पलट-पलट कर हवा लगवाएं ताकि वह पूरी तरह से सूख जाए। अगर संभव हो तो साड़ी को कपड़े लटकाने वाली छड़ी पर लटकाकर सुखाएं। इससे उसकी बनावट बरकरार रहती है और सिकुड़ने की संभावना भी कम होती है।

Advertisement

#3 इस्त्री करते समय बरतें सावधानी इस्त्री करते समय हमेशा कम तापमान का उपयोग करें क्योंकि ज्यादा गर्मी से वेलवेट कपड़े जल सकते हैं। कपड़े को इस्त्री करने से पहले उसे थोड़ा नम कर लें ताकि सिलवटें आसानी से निकल जाएं। अगर आपके पास भाप वाला इस्त्री हो तो उसका उपयोग करें, इससे बिना किसी मेहनत के सिलवटें दूर होंगी। ध्यान रखें कि इस्त्री करते समय ज्यादा दबाव न डालें ताकि कपड़ा खराब न हो और उसकी चमक बरकरार रहे।

Advertisement

#4 गंदगी हटाने के तरीके अगर आपकी वेलवेट साड़ी पर कोई छोटा-मोटा दाग लग गया है तो उसे तुरंत साफ करें। इसके लिए हल्के साबुन का उपयोग करें और दाग वाले हिस्से पर हल्के हाथों से रगड़ें। ध्यान रखें कि ज्यादा जोर न लगाएं ताकि कपड़ा खराब न हो। दाग हटाने के बाद साड़ी को ठंडे पानी से धो लें और सुखाने के लिए सीधा फैला दें। इस तरह आपकी वेलवेट साड़ी हमेशा नई जैसी दिखेगी और लंबे समय तक चलेगी।