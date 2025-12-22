लेमनग्रास के पौधे का इस तरह से रखें ध्यान, होगा फायदा

लेमनग्रास एक ऐसा पौधा है, जो अपने खट्टे और ताजगी भरे सुगंध के लिए जाना जाता है। यह कई स्वास्थ्य लाभों से भरपूर है और इसका उपयोग दवाओं और खाने दोनों में किया जाता है। अगर आप अपने घर में लेमनग्रास का पौधा लगाना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा ताकि यह सही से बढ़ सके। आइए जानते हैं कि लेमनग्रास के पौधे की देखभाल कैसे की जाती है।

#1 सही मिट्टी का चयन करें लेमनग्रास के पौधे के लिए अच्छी मिट्टी का चयन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल करें, जिसमें जैविक खाद हो और जो अच्छे से पानी सोख सके। मिट्टी का अम्लीय स्तर 6 से 7 के बीच हो तो सबसे अच्छा रहेगा। अगर आप गमले में लेमनग्रास उगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि गमले में पानी निकलने की व्यवस्था हो ताकि अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके और जड़ें खराब न हों।

#2 धूप और छांव का संतुलन बनाए रखें लेमनग्रास का पौधा धूप को बहुत पसंद करता है, लेकिन ज्यादा तेज धूप से इसे नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए इसे ऐसी जगह पर रखें जहां सुबह की हल्की धूप मिले और दोपहर की तेज धूप से बचाव हो सके। अगर आप इसे गमले में उगा रहे हैं तो गमले को किसी छायादार जगह पर रखें ताकि पौधे को पर्याप्त रोशनी मिले, लेकिन ज्यादा गर्मी न हो।

Advertisement

#3 नियमित पानी दें लेमनग्रास के पौधे को नियमित रूप से पानी देना जरूरी है, लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा पानी देने से जड़ें खराब हो सकती हैं। इसलिए मिट्टी की नमी चेक करके ही पानी दें। सबसे अच्छा तरीका यह है कि मिट्टी जब हल्की सूखी लगे तब पौधे को पानी दें। सुबह या शाम के समय पानी देना बेहतर होता है। इससे पौधे की वृद्धि सही तरीके से होगी और वह स्वस्थ रहेगा।

Advertisement

#4 समय-समय पर खाद डालें पौधे को पोषण देने के लिए समय-समय पर खाद डालना जरूरी है। जैविक खाद जैसे गोबर की खाद या कम्पोस्ट सबसे अच्छा विकल्प होता है क्योंकि यह पौधे को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। हर तीन महीने में एक बार खाद डालें ताकि पौधा स्वस्थ और मजबूत बना रहे। इससे पौधे की वृद्धि भी बढ़ती है और वह बेहतर तरीके से विकसित होता है। जैविक खाद का उपयोग करने से मिट्टी की गुणवत्ता भी सुधरती है।