पुरुष एथनिक जैकेट को स्टाइल करने के लिए इन 5 तरीकों को अपनाएं, लगेंगे ज्यादा स्मार्ट

एथनिक जैकेट पुरुषों की अलमारी में एक अहम स्थान रखती है। यह न केवल पारंपरिक कपड़ों के साथ अच्छी लगती है, बल्कि जींस और टी-शर्ट के साथ भी आकर्षक दिखती है। सही तरीके से एथनिक जैकेट को स्टाइल करने पर आप हर मौके पर आकर्षक और आत्मविश्वासी दिख सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिनसे आप अपनी एथनिक जैकेट को अलग-अलग तरीकों से पहन सकते हैं और हर बार नया लुक पा सकते हैं।

#1 कुर्ते के साथ मिलाएं एथनिक जैकेट को कुर्ते के साथ पहनना एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। अगर आपकी जैकेट में हल्की कढ़ाई या बुनाई हो तो इसे सफेद या हल्के रंग के कुर्ते के साथ पहनें। इससे आपका लुक शाही लगेगा और आप किसी भी समारोह में आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। इसके अलावा आप इसे तैयार की हुई शर्ट के ऊपर भी पहन सकते हैं, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा।

#2 जींस के साथ पहनें एथनिक जैकेट को जींस के साथ पहनना एक आधुनिक तरीका है, जिससे आप रोजमर्रा की जिंदगी में भी आकर्षक दिख सकते हैं। गहरे रंग की जैकेट को नीली जींस के साथ पहनें और इसे सफेद शर्ट के ऊपर डालें। इससे आपका लुक न सिर्फ आकर्षक लगेगा बल्कि आरामदायक भी महसूस होगा। इस तरह का मेल आपको हर दिन नए अंदाज में देखने का मौका देगा और हर अवसर पर खास बनाएगा।

#3 धोती पैंट्स के साथ आजमाएं धोती पैंट्स के साथ एथनिक जैकेट पहनना एक अनोखा और आकर्षक विकल्प हो सकता है। यह लुक खासकर त्योहारों या शादी-ब्याह जैसे अवसरों पर बहुत अच्छा लगता है। हल्के रंग की धोती पैंट्स के साथ विपरीत रंग की जैकेट पहनें, जिससे आपका लुक शाही लगेगा। इस तरह की पोशाक न केवल आपको अलग दिखाएगी बल्कि आपको आत्मविश्वासी भी महसूस करवाएगी। इस अनोखे मेल से आप हर मौके पर खास और आकर्षक दिख सकते हैं।

#4 पठानी सूट के ऊपर डालें पठानी सूट के ऊपर एथनिक जैकेट डालना एक शाही अंदाज देता है। अगर आपका पठानी सूट बिना कढ़ाई वाला है तो उस पर हल्की कढ़ाई वाली जैकेट डालें। इससे आपका लुक और भी खास लगेगा। इस तरह की पोशाक न केवल आपको अलग दिखाएगी बल्कि आपको आत्मविश्वासी भी महसूस करवाएगी। इस अनोखे मेल से आप हर मौके पर खास और आकर्षक दिख सकते हैं और सभी की नजरें आपकी तरफ आकर्षित होंगी।