ऑफिस और कॉलेज के लिए कुर्ती को इस तरह से करें स्टाइल, लगेंगी बहुत खूबसूरत

कुर्ती एक ऐसा परिधान है, जो न केवल आरामदायक होता है बल्कि ऑफिस और कॉलेज में भी इसे पहना जा सकता है। सही स्टाइलिंग से आप कुर्ती को रोजमर्रा की पोशाक से खास बना सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी कुर्ती को अलग-अलग तरीकों से पहन सकती हैं और हर मौके पर खूबसूरत दिख सकती हैं। इन उपायों को अपनाकर आप हर दिन नई और आकर्षक दिखेंगी।

#1 साड़ी के साथ शॉर्ट कुर्ती का मेल साड़ी के साथ शॉर्ट कुर्ती पहनना एक अनोखा तरीका है, जिससे आप अपने लुक को नया बना सकती हैं। इसके लिए आप अपनी साड़ी के साथ मेल खाती या विपरीत रंग की कुर्ती चुन सकती हैं। इससे आपका लुक न केवल अलग दिखेगा बल्कि बेहद आकर्षक भी लगेगा। इस स्टाइल को अपनाकर आप ऑफिस या कॉलेज में भीड़ से अलग नजर आएंगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

#2 जींस के साथ कुर्ती पहनें जींस के साथ कुर्ती एक आरामदायक और स्टाइलिश विकल्प हो सकता है। आप अपनी पसंदीदा जींस के साथ एक सरल या फिर थोड़ी कढ़ाई वाली कुर्ती पहन सकती हैं। इससे आपको एक आधुनिक और पेशेवर लुक मिलेगा, जो ऑफिस और कॉलेज दोनों जगहों पर जचता है। इस तरह की स्टाइलिंग न केवल आपको आरामदायक महसूस कराएगी, बल्कि आपके व्यक्तित्व में भी निखार लाएगी। यह लुक रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत काम आता है और बेहद आकर्षक लगता है।

Advertisement

#3 लेगिंग्स के साथ कुर्ती का मेल लेगिंग्स के साथ कुर्ती पहनना एक पारंपरिक तरीका है, जिससे आप हर मौके पर अच्छी दिख सकती हैं। इसके लिए आप अपनी पसंदीदा रंग की लेगिंग्स के साथ एक सुंदर प्रिंटेड या फिर बनारसी सिल्क वाली कुर्ती चुन सकती हैं। यह मेल न केवल आपको आरामदायक महसूस कराएगा, बल्कि आपके लुक में भी चार चांद लगा देगा। इस तरह की स्टाइलिंग से आप हर मौके पर आकर्षक दिखेंगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

Advertisement

#4 प्लाजो के साथ कुर्ती पहनें प्लाजो के साथ कुर्ती एक आधुनिक और फैशनेबल विकल्प हो सकता है, जो आपको ऑफिस या कॉलेज दोनों जगहों पर अलग दिखाएगा। आप अपनी प्लाजो के रंग के अनुसार कुर्ती चुन सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा। इसके अलावा प्लाजो के साथ कुर्ती पहनने से आपको आरामदायक महसूस होगा और आप पूरे दिन आत्मविश्वास से भरी रहेंगी। यह स्टाइल न केवल आपको आरामदायक बनाएगा बल्कि आपके व्यक्तित्व में भी निखार लाएगा।