रसोई को व्यवस्थित करने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

रसोई अक्सर छोटी होती हैं, लेकिन उन्हें व्यवस्थित करना एक कला है। सही तरीके से व्यवस्थित रसोई न केवल खाना पकाने के अनुभव को बेहतर बनाता है, बल्कि समय और मेहनत भी बचाता है। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी छोटी रसोई को भी बड़े जैसा महसूस करा सकते हैं और उसे अधिक उपयोगी बना सकते हैं।

#1 कई कामों के लिए एक ही उपकरण का करें उपयोग छोटी रसोई में जगह की कमी होती है, इसलिए ऐसे उपकरणों का उपयोग करना सबसे अच्छा तरीका है जो कई काम कर सकें। उदाहरण के लिए, एक ऐसा मिक्सर चुनें, जो न केवल मसाले पीस सके बल्कि छोटे टुकड़ों में काटने, जूस निकालने और पीसने का काम भी कर सके। इसी तरह एक बिजली से चलने वाला कुकर या प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें, जिससे आप चावल, दाल और सब्जियां एक साथ बना सकें।

#2 दीवारों का करें सही उपयोग छोटी रसोई में दीवारों का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। आप दीवार पर शेल्फ लगाकर बर्तन, मसाले और अन्य सामान रख सकते हैं। इसके अलावा आप दीवार पर हुक्स लगाकर चम्मच, चाकू और अन्य छोटे उपकरण भी टांग सकते हैं। इससे रसोई का फर्श खाली रहेगा और आपको सामान ढूंढने में भी आसानी होगी। इस तरह आप अपनी रसोई को अधिक व्यवस्थित और आकर्षक बना सकते हैं।

Advertisement

#3 दराजों का सही तरीके से करें इस्तेमाल रसोई की दराजें अक्सर अव्यवस्थित हो जाती हैं, खासकर जब उनमें कई छोटे-छोटे सामान होते हैं। इन्हें व्यवस्थित रखने के लिए दराजों में विभाजक लगाएं ताकि अलग-अलग हिस्सों में मसाले, सब्जियां काटने वाले उपकरण आदि रखे जा सकें। इससे आपको सामान ढूंढने में आसानी होगी और रसोई भी साफ-सुथरी दिखेगी। इसके अलावा आप दराजों को अलग-अलग रंगों या लेबल्स से भी सजा सकते हैं, जिससे रसोई और भी आकर्षक लगेगी।

Advertisement

#4 अलमारियों को समझदारी से डिजाइन करें अलमारियों को समझदारी से डिजाइन करना भी बहुत जरूरी है। ऊपरी अलमारियों में हल्के वजन वाले बर्तन और मसाले रखें, जिन्हें अक्सर इस्तेमाल किया जाता हो। निचली अलमारियों में भारी बर्तन जैसे कुकर, कढ़ाई आदि रखें, जिन्हें बार-बार नहीं निकाला जाता। इसके अलावा अलमारियों के दरवाजों के अंदर छोटे रैक लगवाएं, जिनमें आप मसाले या छोटे पैकेट्स रख सकें। इससे न केवल आपकी रसोई अधिक व्यवस्थित दिखेगी बल्कि आपको सामान ढूंढने में भी आसानी होगी।