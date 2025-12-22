सर्दियों में घर को महकाने के लिए रूम फ्रेशनर का न करें इस्तेमाल, ये तरीके आजमाएं

सर्दियों के दौरान घर में ठंडक का अहसास होने लगता है और इस कारण कई लोग घर के दरवाजों और खिड़कियों को बंद कर देते हैं। हालांकि, इससे घर में नमी आ जाती है और इसके कारण घर में अजीब सी गंध आने लगती है। ऐसे में लोग रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सेहत पर असर डाल सकते हैं। आइए आज हम आपको घर को बिना रूम फ्रेशनर के महकाने के तरीके बताते हैं।

#1 पानी में नींबू के छिलके से करें सफाई अगर आपके घर में कोई भी नींबू खाकर फेंक दिया जाता है तो उसे फेंकने की बजाय उसे इकट्ठा करके उसके छिलके को पानी में डालकर उबालें। पानी उबलने के बाद इसे छानकर एक बोतल में भर लें। अब इस मिश्रण का इस्तेमाल घर की सफाई के लिए करें। इससे घर की सफाई भी हो जाएगी और घर को नींबू जैसी खुशबू भी मिलेगी। यह एक आसान और प्राकृतिक तरीका है।

#2 लैवेंडर और संतरे के छिलके आएंगे काम लैवेंडर और संतरे के छिलके भी घर की महक को दूर करने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए लैवेंडर और संतरे के छिलके को पानी में उबालें और फिर पानी को एक बोतल में भरकर रख लें। अब इस मिश्रण का इस्तेमाल घर की सफाई के लिए करें। आप चाहें तो इस मिश्रण को फ्रिज में रख सकते हैं। यह घर को ताजगी से भर देगा।

#3 गुलाब जल का करें इस्तेमाल गुलाब जल की तासीर ठंडी होती है और यह घर में गंध को दूर करने के साथ-साथ ताजगी भी लाता है। इसके लिए एक स्प्रे बोतल में कुछ गुलाब जल डालकर इसे अपने घर में छिड़कें। आप चाहें तो इसे घर की सफाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह घर की सारी गंध को दूर करने के साथ घर को ताजगी भरा भी बनाएगा।

#4 दालचीनी भी है असरदार दालचीनी की खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल अपने घर को महकाने के लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए दालचीनी के पाउडर को पानी में डालकर उबालें और फिर पानी को एक बोतल में भरकर रख लें। अब इस मिश्रण का इस्तेमाल घर की सफाई के लिए करें। आप चाहें तो दालचीनी के पाउडर को पानी में डालकर फ्रिज में भी रख सकते हैं।