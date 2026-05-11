गर्मियों में मिट्टी के बर्तन का पानी साफ और ताजा रखने के लिए अपनाएं ये तरीके

गर्मियों में पानी को ठंडा और ताजा रखने के लिए मिट्टी के बर्तन का उपयोग लोग अक्सर करते हैं। हालांकि, कई बार इन बर्तनों में रखा पानी जल्दी गंदा हो जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इस समस्या से कैसे बचा जाए। आइए जानते हैं कि कैसे आप अपने घर में रखे मिट्टी के बर्तनों का पानी गंदा होने से रोक सकते हैं।

#1 बर्तन को साफ रखें मिट्टी के बर्तन में भरा पानी गंदा होने का कारण बर्तन के अंदर की गंदगी हो सकती है। इसे साफ रखने के लिए आप एक साफ कपड़े से बर्तन के अंदर को पोंछ सकते हैं। इसके अलावा आप बर्तन के अंदर एक कपड़ा भी रख सकते हैं, जिससे पानी जल्दी गंदा नहीं होगा। इस तरह आप बर्तन की देखभाल कर सकते हैं। ऐसा करने से बर्तन में रखा हुआ पानी ताजा भी बना रहेगा।

#2 बर्तन के बाहरी हिस्से को साफ रखें मिट्टी के बर्तन के बाहरी हिस्से पर जमी धूल भी पानी के गंदा होने का कारण बन सकती है। इसके लिए आप एक साफ कपड़े से बर्तन के बाहरी हिस्से को साफ करें और इसे किसी खुले स्थान पर न रखें, ताकि धूल और गंदगी उसमें न जम सके। इस तरह आप पानी को ठंडा और ताजा रख सकते हैं। नियमित रूप से बर्तन को पोंछते रहें, ताकि गंदगी जमने का डर न रहे।

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#3 बर्तन में थोड़ा पानी भरें मिट्टी के बर्तन में पानी भरते समय उसे ज्यादा भरने से बचें, क्योंकि ज्यादा पानी जल्दी गंदा हो सकता है। बर्तन में सिर्फ उतना ही पानी भरें, जितना ठंडा करने के लिए जरूरी है और जितना आप एक तय समय के भीतर खत्म कर सकते हैं। इससे बर्तन में भरा पानी अधिक समय तक ताजा और सुरक्षित रहेगा। अगर घर में ज्यादा लोग हों तो बर्तन में ज्यादा पानी भरना भी सही होता है।

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