खराब दीवार को छिपाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, लगेंगी बेहतरीन

कई बार दीवार पर कुछ छेद हो जाते हैं और इससे दीवार खराब दिखने लगती है। खासतौर से अगर घर में छोटे बच्चे हों तो यह समस्या आम हो जाती है। इस तरह के छेद देखने में खराब लगते हैं और घर की सुंदरता को कम कर सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप इन छेदों को छिपा सकते हैं।

#1 दीवार पर फोटो गैलरी बनाएं अगर दीवार पर छेद हों तो आप उस दीवार पर फोटो गैलरी बना सकते हैं। यह न केवल छेदों को छुपा देगा, बल्कि दीवार को एक नया लुक भी देगा। गैलरी में आप फोटो फ्रेम्स, कला के टुकड़े या अन्य सजावटी सामान लगा सकते हैं। इससे दीवार की सुंदरता भी बढ़ेगी और यह अधिक आकर्षक लगेगी। इसके अलावा गैलरी से दीवार पर छेदों का ध्यान नहीं जाएगा और घर का माहौल भी बदल जाएगा।

#2 वॉलपेपर का करें उपयोग वॉलपेपर एक अच्छा उपाय हो सकता है, जिससे आप दीवार के छेदों को आसानी से छुपा सकते हैं। बाजार में कई डिजाइनों और रंगों में उपलब्ध होते हैं, जो आपके कमरे की सजावट को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। वॉलपेपर लगाने से न केवल छेद छिप जाते हैं, बल्कि पूरे कमरे का लुक भी बदल जाता है। यह एक सरल और असरदार तरीका है, जिससे आप अपने घर को नया रूप दे सकते हैं।

#3 पेंट का करें इस्तेमाल अगर छेद ज्यादा बड़े नहीं हैं तो आप पेंट का उपयोग करके उन्हें छिपा सकते हैं। आपको बस उसी रंग का पेंट लेना होगा, जो आपकी दीवार पर पहले से लगा हुआ हो और छेदों पर अच्छी तरह से लगाना होगा। इससे छेद कम दिखाई देंगे और दीवार पहले जैसी दिखेगी। यह तरीका सस्ता और आसान है, जिससे आपके घर की दीवारें नए जैसी लगेंगी और कोई भी इसे नोटिस नहीं करेगा।

#4 चित्रकारी या पोस्टर लगाएं आप दीवार पर चित्रकारी या पोस्टर लगाकर भी छेदों को छिपा सकते हैं। यह न केवल छेदों को ढक देगा बल्कि कमरे की सजावट में भी चार चांद लगा देगा। आप अपने पसंदीदा कलाकारों के चित्र, प्रेरणादायक उद्धरण या किसी विशेष यादगार पल की तस्वीरें लगा सकते हैं। इससे दीवार की सुंदरता भी बढ़ेगी और यह अधिक आकर्षक लगेगी। इसके अलावा यह तरीका आपके कमरे को एक नया लुक भी देगा।