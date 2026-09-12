नकली इको फ्रेंडली मूर्ति पहचानने के टिप्स

इको फ्रेंडली गणपति बाप्पा के नाम पर बेची जा रही नकली मूर्तियों को ऐसे पहचानें

लेखन सयाली 03:10 pm Sep 12, 202603:10 pm

क्या है खबर?

गणेश चतुर्थी के समय बाजार में इको फ्रेंडली गणपति की मूर्तियों की मांग बढ़ जाती है। पर्यावरण को बचाने के लिए मिट्टी से बनी मूर्तियों को खरीदने का चलन है। हालांकि, कई बार दुकानदार नकली इको फ्रेंडली मूर्तियां बेचते हैं, जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होती हैं। असली और नकली मूर्तियों की पहचान करना जरूरी है, ताकि सही मूर्ति खरीदी जा सके। आइए जानें ऐसी बातें, जो असली और नकली इको फ्रेंडली गणपति की पहचान करने में मदद करेंगी।