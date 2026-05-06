मानसून के दौरान कपड़े जल्दी सुखाने के लिए अपनाएं ये तरीके

मानसून के दौरान बारिश की वजह से कपड़े सूखने में काफी समय लग जाता है, जिससे कई लोग परेशान रहते हैं, खासकर अगर आपको अपने कपड़ों को हाथ से धोकर सुखाना पड़ता है तो यह और भी मुश्किल हो जाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप मानसून में अपने कपड़ों को जल्दी सुखा सकते हैं और उनकी गंध से बच सकते हैं।

#1 कपड़े धोने के बाद उन्हें अच्छे से निचोड़ें कपड़े धोने के बाद उन्हें अच्छे से निचोड़ना बहुत जरूरी है। इससे कपड़ों में मौजूद अतिरिक्त पानी निकल जाता है और उन्हें सुखाने में कम समय लगता है। अगर आपके पास कपड़े सुखाने की मशीन नहीं है तो आप कपड़ों को हाथ से अच्छी तरह निचोड़ सकते हैं या फिर उन्हें किसी धूप वाली जगह पर टांग सकते हैं। इससे कपड़े जल्दी सूखेंगे और उनमें नमी नहीं रहेगी।

#2 हैंगर का करें इस्तेमाल कपड़ों को सुखाने के लिए हैंगर का इस्तेमाल करना एक अच्छा तरीका हो सकता है, खासकर शर्ट, टॉप्स और ड्रेस जैसे कपड़ों को हैंगर पर टांगकर सूखाना बेहतर रहता है। इससे कपड़े हवा के संपर्क में रहते हैं और जल्दी सूख जाते हैं। आप चाहें तो हैंगर पर दो या तीन कपड़े भी टांग सकते हैं, जिससे समय की बचत होती है और कपड़े भी अच्छे से झूलते हैं।

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#3 खुली जगह पर कपड़े वाले स्टैंड पर फैलाएं अगर बारिश हो रही हो और बाहर कपड़े सुखाना मुश्किल हो तो घर की खुली जगह पर कपड़े के स्टैंड खोलकर उस पर अपने गीले कपड़े डाल दें। इससे कपड़े धीरे-धीरे सूखेंगे और उनमें किसी तरह की गंध नहीं आएगी। इस तरीके से कपड़े सुखाने से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि कपड़े भी साफ-सुथरे रहेंगे। यह तरीका खासकर छोटे कपड़ों के लिए बहुत ही प्रभावी हो सकता है, जिन्हें आसानी से स्टैंड पर डाला जा सकता है।

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