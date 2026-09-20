सोफे के पास इस तरह से करें सजावट, सुंदर लगने लगेगा आपका लिविंग रूम
क्या है खबर?
घर की सजावट में सोफे का बड़ा योगदान होता है। खासकर जब बात सोफे के आस-पास की सजावट की हो तो इसे सजाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इस जगह को सजाने के लिए आप कई तरह के आइडिया अपना सकते हैं। इससे न केवल आपके लिविंग रूम का लुक बेहतर होगा, बल्कि यह आरामदायक भी महसूस होगा। आइए कुछ आसान और प्रभावी तरीके जानते हैं, जिनसे आप अपने सोफे के पास की दीवार को सजा सकते हैं।
#1
पेंटिंग का करें इस्तेमाल
सोफे के पीछे की दीवार पर पेंटिंग लगाना एक अच्छा विचार हो सकता है। आप अपनी पसंदीदा कला या किसी खास थीम पर आधारित पेंटिंग चुन सकते हैं।
इससे न केवल दीवार को एक नया लुक मिलेगा, बल्कि आपके लिविंग रूम की सुंदरता भी बढ़ेगी। इसके अलावा आप अलग-अलग रंगों और डिजाइनों का उपयोग करके अपने लिविंग रूम को और भी आकर्षक बना सकते हैं।
यह आपके घर को एक खास और व्यक्तिगत स्पर्श देगा।
#2
शीशे लगवाएं
शीशे न केवल आपके लिविंग रूम को बड़ा और खुला दिखाते हैं, बल्कि वे रोशनी को भी बेहतर तरीके से फैलाते हैं। आप सोफे के पीछे की दीवार पर बड़े शीशे लगवा सकते हैं, जो कमरे में गहराई जोड़ेंगे और इसे और भी आकर्षक बनाएंगे।
इसके अलावा आप अलग-अलग आकार और डिजाइनों के शीशे चुन सकते हैं, जो आपके लिविंग रूम की सजावट को और भी खास बनाएंगे। यह आपके घर को एक नया लुक देगा।
#3
दीवार पर शेल्फ लगवाएं
दीवार पर लगने वाली शेल्फ आपके लिविंग रूम को व्यवस्थित रखने में मदद करती हैं और साथ ही इसे स्टाइलिश भी बनाती हैं। आप इन शेल्फ पर किताबें, गहने या अन्य सजावटी सामान रख सकते हैं, जो आपके घर की सुंदरता बढ़ाएंगे।
इसके अलावा आप इन्हें अपने पसंदीदा फोटो फ्रेम या कला कृतियों से भी सजा सकते हैं। इससे न केवल दीवार को एक नया लुक मिलेगा, बल्कि आपके लिविंग रूम की व्यवस्था भी बेहतर होगी।
#4
साइड टेबल और लैंप रखें
सोफे के अगल-बगल की जगह अगर खाली छोड़ दी जाए तो सजावट पूरी नहीं हो पाती है। ऐसे में आप सोफे के एक तरफ एक सुंदर-सी साइड टेबल रख सकते हैं।
इसके ऊपर सजावट का सामान, शो पीस, इंडोर पौधे या फिर कोई भी किताब आदि रखें। इसके अलावा सोफे के दूसरी तरह आप बड़े आकार वाला लैंप लगा सकते हैं।
यह न केवल कमरे की रोशनी बढ़ा देगा, बल्कि सजावट में भी योगदान देगा। इंडोर पौधे भी रखने चाहिए।