वजन घटाने के लिए इन 5 तरीकों से बनाएं शिमला मिर्च के व्यंजन, होगा फायदा

शिमला मिर्च एक ऐसी सब्जी है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व वजन घटाने में भी मदद कर सकते हैं। इसमें कम कैलोरी होती है और यह फाइबर का अच्छा स्रोत है। इसके अलावा इसमें विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इस लेख में हम आपको शिमला मिर्च से बनाए जाने वाले 5 स्वादिष्ट और सेहतमंद व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जो आपकी डाइट में शामिल किए जा सकते हैं।

#1 शिमला मिर्च का परांठा शिमला मिर्च का परांठा एक बेहतरीन नाश्ता या लंच विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे में बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाकर गूंध लें। अब इसे तवे पर सेंककर घी लगाएं। यह परांठा न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें फाइबर और प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होती है, जो आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराएगी और वजन घटाने में मदद करेगी।

#2 शिमला मिर्च का सलाद शिमला मिर्च का सलाद एक ताजगी भरा विकल्प हो सकता है। इसके लिए कटी हुई शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा और प्याज को मिलाकर उसमें नींबू का रस, नमक और काली मिर्च डालें। यह सलाद न केवल स्वादिष्ट है बल्कि वजन कम करने में भी मददगार है क्योंकि इसमें कैलोरी कम होती है और फाइबर अधिक होता है। इसे खाने से पेट भरा हुआ महसूस होता है और पाचन क्रिया भी बेहतर होती है।

Advertisement

#3 भरवां शिमला मिर्च भरवां शिमला मिर्च एक खास व्यंजन है, जिसे बनाने के लिए बड़ी-बड़ी शिमला मिर्चों को बीच से काटकर उसमें उबले हुए आलू, मटर, पनीर और मसालों का मिश्रण भर दें। अब इन्हें ओवन या तवे पर सेंकें। यह व्यंजन प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है, जो वजन घटाने में मदद करती है। इसमें इस्तेमाल होने वाले मसाले पाचन को भी बेहतर बनाते हैं और इसे खाने से पेट भरा हुआ महसूस होता है।

Advertisement

#4 शिमला मिर्च की सब्जी शिमला मिर्च की सब्जी बहुत आसानी से बनाई जा सकती है। इसके लिए प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर मसालों के साथ पकाएं, फिर इसमें कटी हुई शिमला मिर्च डालकर थोड़ी देर पकने दें। इस सब्जी में विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं और वजन घटाने में मदद करते हैं। इसे रोटी या चावल के साथ खाया जा सकता है, जिससे यह एक संतुलित भोजन बनता है।