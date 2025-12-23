रसोई के चिपचिपे बर्तनों को साफ करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

रसोई के चिपचिपे बर्तन न केवल देखने में अजीब लगते हैं, बल्कि उनसे खाना परोसने का मन भी नहीं करता। ये समस्या खासतौर से कढ़ाई और तवे जैसे बर्तनों में होती है। हालांकि, इनसे चिपचिप हटाना आसान है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनकी मदद से आप अपने चिपचिपे बर्तनों को आसानी से साफ कर सकते हैं और उन्हें नए जैसा बना सकते हैं।

#1 नींबू और नमक का मिश्रण बनाकर करें इस्तेमाल नींबू और नमक का मिश्रण आपके चिपचिपे बर्तनों को साफ करने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक नींबू को आधा काटें और उस पर नमक लगाएं, फिर इसे चिपचिपे हिस्से पर रगड़ें। 5-10 मिनट बाद गर्म पानी से धो लें। नींबू का खट्टापन और नमक की खारापन दोनों मिलकर चर्बी को ढीला कर देते हैं, जिससे आसानी से साफ हो जाती है। इस तरीके से आपके बर्तन नए जैसे चमक उठेंगे।

#2 खाने का सोडा और सिरका भी है असरदार खाने का सोडा और सिरका एक साथ मिलकर चिपचिपापन हटाने में बहुत कारगर होते हैं। इसके लिए एक बड़ा चम्मच खाने का सोडा और दो चम्मच सिरका लें और उन्हें एक गिलास पानी में मिलाएं। इस मिश्रण को चिपचिपे हिस्से पर डालकर कुछ मिनट छोड़ दें, फिर पुराने ब्रश से रगड़ें और ठंडे पानी से धो लें। इससे सभी चर्बी हट जाएगी और आपके बर्तन चमक उठेंगे। यह तरीका कढ़ाई, तवा और अन्य बर्तनों के लिए भी उपयोगी है।

#3 गर्म पानी का करें उपयोग गर्म पानी सबसे आसान और असरदार तरीका है अपने चिपचिपे बर्तनों को साफ करने का। इसके लिए बस पानी को उबाल लें और उसमें थोड़ा साबुन पाउडर मिलाएं। अब इस गर्म मिश्रण में अपने चिपचिपे बर्तन डाल दें और 10-15 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद स्क्रब से रगड़ें और ठंडे पानी से धो लें। यह तरीका सभी प्रकार के बर्तनों पर लागू होता है जैसे कढ़ाई, तवा, पतीला आदि।

#4 खाने का सोडा और नींबू का मिश्रण भी है कारगर खाने का सोडा और नींबू का मिश्रण भी आपके चिपचिपे बर्तनों को साफ करने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक बड़ा चम्मच खाने का सोडा और आधा नींबू निचोड़ें, फिर इस मिश्रण को चिपचिपे हिस्से पर लगाकर कुछ देर छोड़ दें। इसके बाद पुराने ब्रश से रगड़ें और ठंडे पानी से धो लें। इससे सभी चर्बी हट जाएगी और आपके बर्तन चमक उठेंगे। यह तरीका कढ़ाई, तवा और अन्य बर्तनों के लिए भी उपयोगी है।