हृदय में ब्लॉकेज से जुड़े संकेत, भूलकर भी न करें नजरअंदाज

हृदय में ब्लॉकेज एक गंभीर स्थिति है, जो खून के बहाव को प्रभावित करती है। इससे दिल की कार्यक्षमता पर बुरा असर पड़ता है। कई बार लोग इससे जुड़े संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। आइए आज हम आपको हृदय में ब्लॉकेज के कुछ ऐसे लक्षण बताते हैं, जिन्हें लोग अक्सर सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। इन लक्षणों को पहचानकर समय पर इलाज कराने से गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है।

#1 सांस फूलना अगर आपको रोजमर्रा के काम करते समय या हल्की सी शारीरिक गतिविधि करते समय सांस लेने में परेशानी हो रही है तो इसे हल्के में न लें। यह लक्षण हृदय में ब्लॉकेज का संकेत हो सकता है। जब खून के बहाव में रुकावट होती है तो शरीर के विभिन्न हिस्सों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसे में डॉक्टर से संपर्क करें और जरूरी जांच करवाएं।

#2 छाती में दबाव या दर्द होना अगर आपको छाती में दबाव या दर्द महसूस हो रहा है तो इसे नजरअंदाज न करें क्योंकि यह भी दिल में ब्लॉकेज का एक अहम संकेत हो सकता है। यह दबाव या दर्द हल्का हो सकता है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है, खासकर अगर यह दर्द लंबे समय तक बना रहता है या बार-बार होता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और जरूरी जांच करवाएं ताकि सही समय पर इलाज किया जा सके।

#3 थकान महसूस होना अगर आपको बिना किसी कारण थकान महसूस हो रही है तो यह भी दिल में ब्लॉकेज का एक संकेत हो सकता है। यह थकान सामान्य न होकर बहुत अधिक हो सकती है और इससे आपका दिनचर्या प्रभावित हो सकता है। अगर आप रोजमर्रा के कामों में थकान महसूस करते हैं या आपको जल्दी थकावट महसूस होती है तो डॉक्टर से संपर्क करें और जरूरी जांच करवाएं ताकि सही समय पर इलाज किया जा सके।

#4 चक्कर आना अगर आपको अक्सर चक्कर आते हैं या हल्का-सा खड़ा होने पर चक्कर आ जाते हैं तो इसे नजरअंदाज न करें। यह लक्षण भी दिल में ब्लॉकेज का एक अहम संकेत हो सकता है। जब खून के बहाव में रुकावट होती है तो शरीर के विभिन्न हिस्सों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे चक्कर आते हैं। ऐसे में डॉक्टर से संपर्क करें और जरूरी जांच करवाएं ताकि सही समय पर इलाज किया जा सके।