दौड़ने की शुरुआत करना चाहते हैं? नए लोगों के लिए ये 5 टिप्स हैं जरूरी

दौड़ना एक बेहतरीन व्यायाम है, जो न केवल शारीरिक फिटनेस को सुधारता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। अगर आप दौड़ने की शुरुआत करने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आप सुरक्षित और स्वस्थ रहें। इस लेख में हम आपको दौड़ने से जुड़ी कुछ अहम बातें बताएंगे, जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं।

#1 सही जूते चुनें दौड़ने के लिए सही जूते का चयन करना बहुत जरूरी है। अच्छे जूतों से आपकी दौड़ बेहतर होगी और चोट लगने का खतरा कम होगा। जूते खरीदते समय ध्यान रखें कि वे आपके पैरों के आकार और जरूरतों के अनुसार हों। आरामदायक और गद्देदार जूते चुनें, जो आपके पैरों को सहारा दें। इसके अलावा समय-समय पर अपने जूतों को बदलते रहें क्योंकि पुराने जूते आपकी दौड़ को प्रभावित कर सकते हैं।

#2 धीरे-धीरे बढ़ाएं दूरी अगर आप नए हैं तो एकदम से लंबी दूरी तय करने की कोशिश न करें। धीरे-धीरे अपनी दूरी बढ़ाएं ताकि आपके शरीर को अनुकूलन करने का समय मिल सके। पहले हफ्ते में 1-2 किलोमीटर तक ही दौड़ें और फिर हर हफ्ते थोड़ी-थोड़ी दूरी बढ़ाते जाएं। इससे आपकी सहनशक्ति बढ़ेगी और आप आराम से लंबी दूरी तय कर सकेंगे। इसके अलावा इससे आपकी मांसपेशियों को भी आराम मिलेगा और चोट लगने का खतरा कम होगा।

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#3 वार्मअप और कूल डाउन करें दौड़ने से पहले और बाद में वार्मअप और कूल डाउन करना बहुत जरूरी है। वार्मअप से आपके शरीर की मांसपेशियां तैयार हो जाती हैं और चोट लगने का खतरा कम होता है। इसके लिए आप हल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं या कुछ मिनट टहल सकते हैं। दौड़ने के बाद कूल डाउन करना भी उतना ही अहम है। इससे आपकी मांसपेशियां आराम करती हैं और शरीर का तापमान सामान्य हो जाता है।

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#4 पानी पीते रहें दौड़ते समय शरीर को पानी की कमी से बचाना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। अगर आप लंबी दूरी तय कर रहे हैं तो ऐसे पेय भी ले सकते हैं जिनमें जरूरी खनिज होते हैं। दौड़ने से पहले और बाद में भी पानी जरूर पिएं ताकि आपका शरीर पूरी तरह से पानी से भरा रहे और आप स्वस्थ रहें।