सेहतमंद आहार की शुरुआत करना चाहते हैं? इन 5 साबुत अनाज को डाइट में करें शामिल
क्या है खबर?
साबुत अनाज का सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और खनिज होते हैं, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं और वजन नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसके अलावा साबुत अनाज दिल की बीमारियों के जोखिम कम करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। आइए 5 ऐसे साबुत अनाज के बारे में जानते हैं।
#1
ज्वार
ज्वार एक पौष्टिक साबुत अनाज है, जिसमें फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन की भरपूर मात्रा होती है। यह ग्लूटेन रहित होता है, इसलिए यह उन लोगों के लिए आदर्श है, जिन्हें ग्लूटेन से समस्या होती है। ज्वार का सेवन दिल की बीमारियों के जोखिम कम करने में मदद करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा यह वजन नियंत्रित करने में भी सहायक है। ज्वार को दलिया, रोटी या खीर के रूप में खाया जा सकता है।
#2
बाजरा
बाजरा भी एक पौष्टिक साबुत अनाज है, जिसमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन-B और खनिज जैसे मैग्नीशियम और पोटैशियम शामिल होते हैं। यह एंटी-ऑक्सीडेंट गुण से समृद्ध होता है, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाने में मदद करता है। बाजरा का सेवन दिल की बीमारियों के जोखिम कम करने, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में सहायक है। इसके अलावा यह वजन नियंत्रित करने में भी सहायक है।
#3
रागी
रागी एक छोटा-सा लाल भूरे रंग का साबुत अनाज है, जो कैल्शियम, आयरन, फाइबर और एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। यह ग्लूटेन रहित होता है। रागी का सेवन हड्डियों को मजबूत बनाने, वजन नियंत्रित करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा रागी का सेवन पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी सहायक है।
#4
कुट्टू
कुट्टू एक पौष्टिक साबुत अनाज है, जिसमें प्रोटीन, फाइबर, पोटैशियम और मैग्नीशियम शामिल होते हैं। यह ग्लूटेन रहित होता है, इसलिए यह उन लोगों के लिए आदर्श है, जिन्हें ग्लूटेन से समस्या होती है। कुट्टू का सेवन दिल की बीमारियों के जोखिम कम करने में मदद करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा यह वजन नियंत्रित करने में भी सहायक है। कुट्टू को फलाहारी व्यंजनों में इस्तेमाल किया जा सकता है।
#5
क्विनोआ
क्विनोआ भी एक पौष्टिक साबुत अनाज है, जिसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन-B और खनिज जैसे मैग्नीशियम और पोटैशियम शामिल होते हैं। क्विनोआ का सेवन दिल की बीमारियों के जोखिम कम करने, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में सहायक है। इसके अलावा क्विनोआ का सेवन वजन नियंत्रित करने में भी सहायक है। क्विनोआ को सलाद या पुलाव के रूप में खाया जा सकता है।