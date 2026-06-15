मेडिटेशन से जुड़ी जरूरी बातें

मेडिटेशन करना चाहते हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

लेखन अंजली 05:35 pm Jun 15, 202605:35 pm

क्या है खबर?

मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, जो मानसिक शांति और आत्म-जागरूकता को बढ़ाने में मदद करती है। यह न केवल तनाव को कम करता है, बल्कि मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए भी फायदेमंद है। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो शुरुआत में कुछ सरल और प्रभावी तरीके अपनाकर आप इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। यहां 5 ऐसे सुझाव दिए जा रहे हैं, जो आपके लिए मददगार हो सकते हैं।