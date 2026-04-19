जीरे के स्वाद से भरपूर चावल बनाना चाहते हैं? इन 4 रेसिपी को आजमाएं

चावल भारतीय रसोई में एक अहम स्थान रखते हैं। जीरे से बने चावल एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। ये न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं। जीरे के चावल बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और इन्हें बनाना आसान है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे जीरे के चावल की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप कुछ ही मिनट में बना सकते हैं और ये आपके भोजन में एक नया स्वाद जोड़ सकते हैं।

#1 जीरा पुलाव जीरा पुलाव एक सरल और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बासमती चावल को धोकर 30 मिनट के लिए भिगो दें। फिर एक कढ़ाई में घी गर्म करें और उसमें जीरा, लौंग और दालचीनी डालें। अब इसमें प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें, फिर इसमें भिगोए हुए चावल डालें और पानी मिलाकर पकने दें। यह पुलाव किसी भी सब्जी के साथ बहुत अच्छा लगता है।

#2 जीरे की खिचड़ी जीरे की खिचड़ी एक सेहतमंद और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप जल्दी बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मूंग दाल और चावल को धोकर 30 मिनट के लिए भिगो दें। अब एक कुकर में घी गर्म करें और उसमें जीरा, हींग और हल्दी डालें। इसके बाद प्याज और अदरक-लहसुन का पेस्ट भूनें। इसमें भिगी हुई दाल-चावल डालें और पानी मिलाकर 2 सीटी आने तक पकाएं। यह खिचड़ी हल्की होने के साथ-साथ सेहतमंद भी है।

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#3 जीरे की बिरयानी जीरे की बिरयानी एक खास व्यंजन हो सकता है, जो आपके मेहमानों को पसंद आएगा। इसके लिए सबसे पहले बासमती चावल को धोकर 30 मिनट के लिए भिगो दें, फिर एक पैन में घी गर्म करें और उसमें प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। अब इसमें टमाटर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर मिलाकर मसाला तैयार करें। इसके बाद इसमें भिगे हुए चावल डालकर पानी मिलाकर पकाएं। बिरयानी तैयार होने पर इसे दही के साथ परोसें।

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