गर्मियों में आकर्षक दिखना चाहती हैं? चुनें प्रिंटेड दुपट्टों के ये 5 बेहतरीन विकल्प

गर्मियों में कपड़े चुनते समय सबसे ज्यादा ध्यान आराम और स्टाइल पर देना जरूरी है। प्रिंटेड दुपट्टे इस मामले में बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। ये न केवल ठंडक पहुंचाते हैं, बल्कि आपके पूरे लुक को भी खास बनाते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे प्रिंटेड दुपट्टों के बारे में बताएंगे, जो इस मौसम में फैशन की दुनिया में छा रहे हैं और आपके कपड़ों के संग्रह का हिस्सा बनने चाहिए।

#1 फूलों वाले प्रिंटेड दुपट्टे फूलों वाले प्रिंटेड दुपट्टे हमेशा से ही महिलाओं की पसंद रहे हैं। ये न केवल आपको ताजगी का अहसास दिला सकते हैं, बल्कि आपके पूरे लुक को भी खास बना सकते हैं। इस तरह के दुपट्टे सूती या चंदेरी कपड़े से बने होते हैं, जो गर्मियों में आरामदायक होते हैं। आप इन्हें किसी भी रंग की सलवार-कमीज के साथ पहन सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी आकर्षक लगेगा। अपनी पसंद के फूलों वाले प्रिंट वाला दुपट्टा चुनें।

#2 ज्योमेट्रिक डिजाइन वाले दुपट्टे ज्योमेट्रिक डिजाइन वाले दुपट्टे भी इस मौसम में काफी चलन में हैं। ये दुपट्टे खासकर युवा महिलाओं के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं, क्योंकि इनमें आधुनिकता की छाप होती है। इन दुपट्टों का डिजाइन इतना अनोखा होता है कि ये किसी भी साधारण पोशाक को भी खास बना देते हैं। आप इन्हें जींस-टॉप या किसी भी पारंपरिक पोशाक के साथ पहन सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी आकर्षक लगेगा।

#3 ब्लॉक प्रिंट वाले दुपट्टे ब्लॉक प्रिंट वाले दुपट्टे पारंपरिक कला का एक बेहतरीन उदाहरण होते हैं, जो आजकल बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। इन दुपट्टों में हाथ से बनी कारीगरी होती है, जिससे इनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। ये दुपट्टे सूती कपड़े से बने होते हैं, जो गर्मियों में आरामदायक होते हैं और ठंडक प्रदान कर सकते हैं। आप इन्हें किसी भी रंग की सलवार-कमीज के साथ पहन सकती हैं या पश्चिमी कपड़ों के साथ भी पेयर कर सकती हैं।

#4 बंधेज प्रिंट वाले दुपट्टे बंधेज प्रिंट वाले दुपट्टे राजस्थान की मशहूर कला का हिस्सा हैं, जो आजकल हर जगह प्रचलित हो चुके हैं। इन दुपट्टों में रंग-बिरंगे डिजाइन होते हैं, जो किसी भी पोशाक को रंगीन बना देते हैं। यह 5,000 साल पुरानी पारंपरिक टाई-डाई तकनीक है, जिसमें कपड़ों को बांधकर रंगा जाता है। आप इस प्रिंट वाले दुपट्टे को पारंपरिक के साथ-साथ पश्चिमी कपड़ों पर भी ओढ़ सकती हैं। इस प्रिंट वाली साड़ियां भी महिलाओं को पसंद आती हैं।