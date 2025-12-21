'मिस वर्ल्ड' रहीं मानुषी छिल्लर जितनी खूबसूरत दिखना चाहती हैं? जानिए उनका सुबह का स्किनकेयर रूटीन

2017 में मिस वर्ल्ड का ताज पहनकर मानुषी छिल्लर ने पूरे देश का नाम रोशन कर दिया था। अब वह बॉलीवुड में भी अपनी खूबसूरती और प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। उनका स्टाइल तो कमाल है ही, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनकी फ्लॉलेस त्वचा की होती है। मानुषी की बेदाग और निखरी त्वचा का राज है उनका त्वचा की देखभाल का रूटीन, जिसका खुलासा उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर किया है। आइए उनका सुबह का स्किनकेयर रूटीन जानते हैं।

#1 सबसे पहले साफ करती हैं चेहरा सुबह उठते ही मानुषी सबसे पहले अपना चेहरा साफ करती हैं। उन्हें सुबह कोई भी क्लींजर इस्तेमाल करना पसंद नहीं है, क्योंकि वह उनकी त्वचा के लिए कठोर होता है। मानुषी मानती हैं कि सोते समय त्वचा प्राकृतिक तेल उत्पन्न करती है, जो एक प्राकृतिक चमक प्रदान करते हैं और उनकी शुष्क त्वचा को नमी देते हैं। मुंह धोने के बाद वह तौलिए को घिसने के बजाय चेहरे पर थपथपाते हुए पानी पोछती हैं।

#2 लगाती हैं शहद वाला फेस पैक मानुषी कई बार शहद से ही चेहरा धोती हैं और कभी-कभी उसे फेस पैक की तरह इस्तेमाल करती हैं। वह शहद को पूरे चेहरे पर फैला लेती हैं और अच्छी तरह सूख जाने देती हैं। यह त्वचा को नमी देता है और मुंहासों से लड़ने में मदद करता है। जब तक मानुषी का फेस पैक सूखता है तब तक वह हाइड्रोजेनेटेड पानी का सेवन करती हैं। यह पानी अपने एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों और एंटीऑक्सिडेंट्स के कारण उन्हें ऊर्जा देता है।

#3 इस्तेमाल करती हैं ओजोनेटड ग्लिसरीन शहद वाले पैक को साफ करने के बाद मानुषी ओजोनेटड ग्लिसरीन लगाती हैं। उन्हें वर्कआउट से पहले भारी स्किनकेयर करना पसंद नहीं है। ग्लिसरीन ओजोनेटेड होता है, इसलिए वह उसे लगा लेती हैं। यह उत्पाद मुंहासों से जूझने वाले लोगों के लिए बढ़िया है और एंटी-बैक्टीरियल और उपचारक गुणों से समृद्ध होता है। मानुषी कहती हैं, "यह त्वचा को नमी प्रदान करता है और कॉमेडोजेनिक नहीं होता है।" यह शुष्क और तैलीय, दोनों प्रकार की त्वचा के लिए अच्छा है।

#4 पीती हैं एक खास पेय मानुषी सुबह जिम जाती हैं, जिससे पहले वह एक खास पेय पीती हैं। वह कहती हैं, "यह एक खास पेय है, जिसे मैं लंबे समय से रोज सुबह पीती हूं। इसने वाकई कई फायदे प्रदान किए हैं।" इसके लिए वह एस्कॉर्बिक एसिड, आयोडीन, पोटेशियम क्लोराइड और मेथिलीन ब्लू को पानी में मिलाती हैं। हालांकि, उन्होंने कहा, "यह मुझे मेरे डॉक्टर ने सुझाया है, इसलिए इसे घर पर आजमाने की कोशिश न करें।"