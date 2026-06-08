रोजाना करें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इससे मिल सकते हैं कई स्वास्थ्य लाभ

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हड्डियों को मजबूत करने में है मददगार

स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हड्डियों को मजबूत बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आप वजन उठाते हैं या किसी भारी चीज को धकेलते हैं, तो आपकी हड्डियां भी इसके प्रति प्रतिक्रिया देती हैं और मजबूत होती जाती हैं। इससे हड्डियों से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम होता है और हड्डियां स्वस्थ रहती हैं। इसके अलावा नियमित स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हड्डियों का घनत्व बढ़ता है, जो उम्र बढ़ने के साथ-साथ होने वाली हड्डी की समस्याओं से बचाव में मदद करता है।