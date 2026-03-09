छत या बालकनी के गमलों में अनार उगाना चाहते हैं? जानिए तरीका

छत या बालकनी पर अनार की खेती करने से न केवल ताजगी भरा वातावरण मिलेगा, बल्कि पौधों से प्राकृतिक खाद्य पदार्थ भी प्राप्त कर सकते हैं। अनार का पौधा कम जगह में भी अच्छी तरह से उगता है और इसमें फल भी लगते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने घर की छत या बालकनी पर अनार की खेती कर सकते हैं।

#1 सही मिट्टी का चयन करें अनार की खेती के लिए अच्छी मिट्टी का चयन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हल्की और उपजाऊ मिट्टी का उपयोग करें, जिसमें पानी जल्दी से निकल सके। आप खुद भी मिट्टी बना सकते हैं, जिसमें गोबर की खाद, रेत और जैविक खाद मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पौधे को सभी जरूरी पोषक तत्व मिलेंगे और वह अच्छे से बढ़ेगा।

#2 सही स्थान चुनें अनार के पौधे को उगाने के लिए सही जगह चुनना अहम है। यह पौधा धूप पसंद करता है, इसलिए इसे ऐसी जगह पर रखें जहां रोजाना कम से कम 6-8 घंटे धूप मिले। अगर आपकी छत या बालकनी पर सीधी धूप नहीं आती तो आप पौधे को खिड़की के पास रखें या फिर छत पर किसी ऐसी जगह रखें जहां सूरज की रोशनी अच्छी तरह से आए।

Advertisement

#3 नियमित पानी दें पौधे को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से पानी देना बहुत जरूरी है। लेकिन ध्यान रखें कि पौधे की जड़ें ज्यादा गीली न हो जाएं क्योंकि इससे जड़ें सड़ सकती हैं। बेहतर होगा कि आप मिट्टी की ऊपरी परत सूखी महसूस होने पर ही पौधे में पानी डालें। इस तरह पौधा न तो सूखेगा और न ही खराब होगा। नियमित पानी देने से पौधे का विकास भी सही तरीके से होगा और वह अच्छे से बढ़ेगा।

Advertisement

#4 खाद का उपयोग करें पौधे को पोषण देने के लिए समय-समय पर खाद डालते रहें। आप जैविक खाद जैसे गोबर की खाद या वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग कर सकते हैं। इससे पौधे को सभी जरूरी पोषक तत्व मिलेंगे और वह अच्छे से बढ़ेगा। खाद डालने से पौधे की जड़ों को मजबूती मिलती है और उसका विकास भी बेहतर होता है। इसके अलावा यह मिट्टी की गुणवत्ता को भी सुधारता है, जिससे पौधा स्वस्थ रहता है।