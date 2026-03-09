दिल्ली-गोवा अकासा एयर की उड़ान में यात्री ने शौचालय में बैठकर पी बीड़ी, मामला दर्ज

दिल्ली से गोवा जा रही अकासा एयर की उड़ान में यात्री ने बीड़ी पी

लेखन गजेंद्र 11:02 am Mar 09, 202611:02 am

क्या है खबर?

दिल्ली से गोवा जा रही अकासा एयर की उड़ान में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक यात्री शौचालय में छिपकर बीड़ी पीते पकड़ा गया, जिसके बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। घटना शनिवार 7 मार्च की बताई जा रही है। आरोपी युवक दिल्ली का निवासी आशीष दास है, जो अकासा एयर की उड़ान QP-1625 से गोवा जा रहा था। गोवा के मोपा हवाई अड्डा पहुंचते ही आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया।