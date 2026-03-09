सोने का भाव गिरकर 1.6 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ, चांदी की कीमत भी घटी
क्या है खबर?
अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और डॉलर के मजबूत होने से सोने-चांदी पर दबाव बढ़ गया है। इसके चलते वैश्विक बाजारों में कमजोरी के चलते भारत में सोमवार (9 मार्च) कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट आई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सबसे सक्रिय अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव 0.83 फीसदी की गिरावट के साथ 1.60 लाख रुपये/10 ग्राम पर खुले, जबकि चांदी 1 फीसदी फिसलकर 2.65 लाख रुपये/किलोग्राम पर आ गई।
गिरावट
वैश्विक स्तर पर भी आई कीमत में गिरावट
सोने के वायदा भाव नकारात्मक क्षेत्र में कारोबार करते रहे हैं, जो पिछले बंद भाव से लगभग 0.75 फीसदी कम है, जबकि चांदी लगभग 1.2 फीसदी गिरकर 2.65 लाख रुपये/किलोग्राम से थोड़ा ऊपर आ गई। घरेलू कीमतों में गिरावट अंतरराष्ट्रीय बुलियन बाजारों में आई गिरावट के बाद हुई। हाजिर सोना में लगभग 1.7 फीसदी की गिरावट आई, जबकि कॉमेक्स पर चांदी की कीमत में 4 फीसदी से अधिक गिर गई है।
कारण
कीमत घटने के पीछे यह रही वजह
बाजार की भावना पर मध्य पूर्व में अमेरिका-ईरान युद्ध का गहरा प्रभाव रहा है, जिसके चलते कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से उछाल आया है। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 119 डॉलर (करीब 10,710 रुपये) प्रति बैरल के करीब पहुंच गया, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत भी लगभग इसी स्तर तक बढ़ गई। तेल की बढ़ती कीमतों के कारण अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में वृद्धि हुई है और डॉलर मजबूत हुआ है, जिससे सोने-चांदी पर दबाव बढ़ा है।