सोने-चांदी के भाव में गिरावट आई है

सोने का भाव गिरकर 1.6 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ, चांदी की कीमत भी घटी

क्या है खबर?

अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और डॉलर के मजबूत होने से सोने-चांदी पर दबाव बढ़ गया है। इसके चलते वैश्विक बाजारों में कमजोरी के चलते भारत में सोमवार (9 मार्च) कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट आई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सबसे सक्रिय अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव 0.83 फीसदी की गिरावट के साथ 1.60 लाख रुपये/10 ग्राम पर खुले, जबकि चांदी 1 फीसदी फिसलकर 2.65 लाख रुपये/किलोग्राम पर आ गई।