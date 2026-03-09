डॉलर के मुकाबले सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंचा भारतीय रुपया, जानिए क्या है कारण

गिरावट

रुपये में कितनी आई गिरावट?

भारतीय मुद्रा 92.20 रुपये प्रति डॉलर पर खुली, जबकि पिछले सत्र में यह 91.74 थी। शुरुआती कारोबार में इसमें और गिरावट आई और यह पिछले सप्ताह के अपने सबसे निचले स्तर 92.30 को पार कर गई। शुक्रवार (6 मार्च) के बंद भाव से 50 पैसे से अधिक की गिरावट आई, जो एक दिन में सबसे अधिक है। ट्रेडर्स का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डॉलर बेचे, जिससे रुपये को 92.30 से 92.20 तक थोड़ी मजबूती मिली है।