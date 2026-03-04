अपने किचन गार्डन में एवोकाडो उगाना चाहते हैं? इन 5 स्टेप्स को करें फॉलो

एवोकाडो एक पौष्टिक फल है, जिसे आप अपने किचन गार्डन में आसानी से उगा सकते हैं। यह न केवल आपके खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इस लेख में हम आपको एवोकाडो उगाने के लिए सरल तरीके बताएंगे, जिससे आप अपने घर पर ही ताजे एवोकाडो फल प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

#1 सही बीज का चयन करें एवोकाडो उगाने के लिए सबसे पहले सही बीज का चयन करना जरूरी है। आप बाजार से पके हुए एवोकाडो फल खरीदकर उसके बीज निकाल सकते हैं। ध्यान रखें कि बीज स्वस्थ और बड़े हों। छोटे या खराब बीज से पौधा जल्दी नहीं बढ़ता और फल भी कम आते हैं। इसके बाद बीज को पानी में भिगोकर कुछ दिन रखें ताकि उसमें से जड़ निकल सके और वह मिट्टी में आसानी से जम सके।

#2 बीज को भिगोएं बीज को पानी में भिगोने से उसमें से जड़ निकलने में मदद मिलती है। इसके लिए एक गिलास पानी लें और उसमें बीज डालें। ध्यान रखें कि बीज पूरी तरह से पानी में डूबा हो। हर दिन पानी बदलें ताकि बीज सड़ें नहीं और जल्दी जड़ निकल सके। लगभग 2-3 सप्ताह के बाद बीज में छोटी-छोटी जड़ें निकलने लगेंगी, जिससे आप इसे मिट्टी में लगा सकते हैं और पौधे की शुरुआत कर सकते हैं।

#3 मिट्टी तैयार करें एवोकाडो के पौधे के लिए अच्छी मिट्टी बहुत जरूरी होती है। ऐसी मिट्टी चुनें जिसमें पानी अच्छी तरह से निकल सके और पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हों। आप खुद से भी मिट्टी तैयार कर सकते हैं या बाजार से खरीदी हुई खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी को तैयार करते समय उसमें थोड़ा वर्मी कम्पोस्ट मिलाएं ताकि पौधा तेजी से बढ़ सके और स्वस्थ रहे। इस तरह की मिट्टी एवोकाडो के लिए अनुकूल होती है।

#4 पौधा लगाएं जब बीज में अच्छी जड़ें निकल आएं तो उसे तैयार की गई मिट्टी में लगाएं। ध्यान रखें कि बीज को गहराई तक दबाना चाहिए ताकि वह अच्छी तरह से जम सके। इसके बाद पौधे को हल्का-हल्का पानी दें ताकि मिट्टी न टूटे और पौधा जल्दी विकसित हो सके। रोजाना सुबह और शाम पानी देने से पौधे को पर्याप्त नमी मिलती रहेगी और वह स्वस्थ रहेगा। इस तरह आप अपने घर पर आसानी से एवोकाडो उगा सकते हैं।