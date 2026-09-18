घर पर एलोवेरा उगाना चाहते हैं? ये 5 गलतियां करने से बचें

एलोवेरा को बढ़ने के लिए पर्याप्त धूप चाहिए होती है। अगर इसे अंधेरे कमरे में रखते हैं तो इसका विकास सही तरीके से नहीं हो पाता।

इसलिए इसे ऐसी जगह रखें जहां दिनभर धूप आती हो। खिड़की के पास या बालकनी में रखना अच्छा होता है। इससे आपका एलोवेरा पौधा स्वस्थ रहेगा और अच्छी तरह से बढ़ सकेगा।

ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा सीधी धूप भी नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए हल्की धूप ही पर्याप्त है।