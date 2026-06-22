पीस लिली प्लांट को उगाना चाहते हैं? जान लें ये जरूरी बातें
क्या है खबर?
पीस लिली एक लोकप्रिय इनडोर पौधा है, जिसे शांति का प्रतीक माना जाता है। यह पौधा न केवल देखने में अच्छा लगता है, बल्कि हवा से हानिकारक तत्व भी दूर करता है। अगर आप इस पौधे को अपने घर में उगाना चाहते हैं तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। आइए जानते हैं कि पीस लिली को कैसे उगाया जा सकता है।
#1
सही जगह चुनें
पीस लिली को उगाने के लिए सबसे पहले सही जगह चुनना जरूरी है। यह पौधा ज्यादा धूप नहीं पसंद करता है, इसलिए इसे ऐसी जगह रखें जहां हल्की धूप मिल सके। सुबह की धूप इसे अच्छा लगता है, लेकिन दोपहर की तेज धूप से बचाना चाहिए क्योंकि इससे इसके पत्ते जल सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखें कि पीस लिली के आसपास का माहौल नमीयुक्त हो।
#2
मिट्टी का चुनाव करें
पीस लिली के लिए मुलायम और अच्छे पानी निकासी वाली मिट्टी जरूरी होती है। आप बगीचे की दुकान से खरीदी गई तैयार मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं या खुद से कोकोपीट, रेत और खाद मिलाकर मिट्टी बना सकते हैं। इस तरह की मिट्टी पौधे की जड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करती है और पानी को सही मात्रा में सोखती है, जिससे पौधा बेहतर तरीके से बढ़ता है।
#3
पानी देने का तरीका समझें
पीस लिली को पानी देने का तरीका भी अहम है। इसे तब तक पानी दें जब तक कि मिट्टी गीली न हो जाए, फिर अगले दिन तक इंतजार करें और फिर से पानी दें। ध्यान रखें कि ज्यादा पानी देने से इसकी जड़ें सड़ सकती हैं, इसलिए इसे सही मात्रा में ही पानी दें। बेहतर होगा कि आप गर्मियों में हफ्ते में 2 बार और सर्दियों में 1 बार पानी दें।
#4
खाद का उपयोग करें
पीस लिली को समय-समय पर खाद देने की जरूरत होती है ताकि इसकी बढ़त सही तरीके से हो सके। हर 4-6 हफ्ते में एक बार जैविक खाद या तरल खाद दें। इससे पौधे को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और यह स्वस्थ रहता है। खाद देने से इसके पत्ते हरे-भरे रहते हैं और फूल भी अच्छे आते हैं। ध्यान रखें कि खाद बहुत ज्यादा न डालें क्योंकि इससे पौधे को नुकसान हो सकता है।
#5
नियमित देखभाल करें
पीस लिली की नियमित देखभाल करना बहुत जरूरी होता है। इसमें समय-समय पर पत्तियों को साफ करना, मुरझाए फूलों को हटाना और जरूरत पड़ने पर पौधे को दोबारा लगाना शामिल है। इसके अलावा पौधे के आसपास की गंदगी को साफ रखें ताकि यह स्वस्थ बना रहे। इस तरह आप आसानी से अपने घर में पीस लिली उगा सकते हैं और उसे लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं।