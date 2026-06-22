पीस लिली प्लांट को उगाना चाहते हैं? जान लें ये जरूरी बातें

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खाद का उपयोग करें

पीस लिली को समय-समय पर खाद देने की जरूरत होती है ताकि इसकी बढ़त सही तरीके से हो सके। हर 4-6 हफ्ते में एक बार जैविक खाद या तरल खाद दें। इससे पौधे को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और यह स्वस्थ रहता है। खाद देने से इसके पत्ते हरे-भरे रहते हैं और फूल भी अच्छे आते हैं। ध्यान रखें कि खाद बहुत ज्यादा न डालें क्योंकि इससे पौधे को नुकसान हो सकता है।