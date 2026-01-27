घर पर उगाना चाहते हैं लूफा स्पंज का पौधा? अपनाएं ये 5 आसान टिप्स

लूफा एक ऐसा पौधा है, जिसकी बेल पर उगने वाला फल किसी स्पंज जैसा लगता है। यह पहले तो थोड़ा पका हुआ होता है, लेकिन सूख जाने के बाद बिलकुल नहाने वाले लूफा जैसा बन जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी टिप्स बताएंगे, जिनसे आप अपने घर पर लूफा का पौधा उगा सकते हैं। इसे आप घर के बर्तन धोने जैसे कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकेंगे।

#1 सही मिट्टी चुनें लूफा का पौधा उगाने के लिए सबसे पहले सही मिट्टी का चयन करना चाहिए। लूफा को हल्की और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी चाहिए होती है। आप बागवानी के लिए तैयार मिट्टी खरीद सकते हैं या खुद ही नारियल के रेशे, रेत और जैविक खाद मिलाकर मिट्टी तैयार कर सकते हैं। इस तरह की मिट्टी लूफा की जड़ों को हवा लगने देती है और उस तक पानी भी सही मात्रा में पहुंचाती है, जिससे पौधा स्वस्थ रहता है।

#2 सही समय पर बीज बोएं लूफा के बीज को सही समय पर बोना बहुत अहम होता है। इसे गर्मियों के अंत या शुरुआती पतझड़ में बोना सबसे अच्छा रहता है। इस समय मौसम गर्म होता है, जिससे बीज जल्दी अंकुरित होते हैं और पौधे की वृद्धि भी तेज होती है। बीजों को लगभग 1-2 इंच गहराई पर बोएं, ताकि वे मिट्टी में अच्छी तरह से जम सकें और हवा भी मिल सके। इससे पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं और वे स्वस्थ रहते हैं।

#3 धूप और पानी का ध्यान रखें लूफा पौधे को पर्याप्त धूप और पानी देना बहुत जरूरी है, ताकि वह अच्छे से बढ़ सके। इसे रोजाना कम से कम 6-8 घंटे की सीधी धूप चाहिए होती है, इसलिए इसे ऐसी जगह लगाएं जहां सूरज की रोशनी अच्छी तरह आए। साथ ही मिट्टी को हमेशा नम रखें, लेकिन ज्यादा गीला न करें। इससे इसकी जड़ें सड़ सकती हैं। इस पौधे को हफ्ते में 2-3 बार पानी देना पर्याप्त होता है।

#4 समय-समय पर फल तोड़ें जब लूफा के फल पक जाएं तो उन्हें समय-समय पर तोड़ना जरूरी होता है। ऐसा करने से नए फूल निकलते हैं और पौधे की ऊर्जा सही तरीके से वितरित हो पाती है। फल पकने पर उनका रंग हल्का पीला हो जाता है और उनमें हल्का खुरदरापन दिखाई देता है। इन्हें काटते समय सावधानी बरतें, ताकि बेल को नुकसान न हो। इसके बाद इन फलों को सुखाकर इस्तेमाल किया जा सकता है या स्टोर किया जा सकता है।