गूगल कैलेंडर में आया जेमिनी AI का नया स्मार्ट फीचर, इस तरह होगा उपयोगी
क्या है खबर?
गूगल कैलेंडर में जेमिनी AI का नया फीचर जोड़ा जा रहा है, जिससे मीटिंग तय करना और भी आसान हो जाएगा। यह फीचर गूगल कैलेंडर में अटेंडीज के शेड्यूल को देखकर मीटिंग के लिए सबसे सही समय सुझाएगा। मीटिंग बनाते समय 'सजेस्टेड टाइम' विकल्प पर क्लिक करने पर जेमिनी सभी लोगों की उपलब्धता और पहले से तय इवेंट्स को देखेगा। इसके बाद यूजर सुझाए गए टाइम स्लॉट्स में से सही समय चुन सकते हैं।
रीशेड्यूल
मीटिंग रिजेक्ट होने पर रीशेड्यूल की सुविधा
अगर चुना गया समय सभी लोगों के लिए ठीक नहीं रहता और कई लोग मीटिंग इनवाइट को मना कर देते हैं, तो इस फीचर से रीशेड्यूल करना आसान होगा। ऑर्गनाइजर सीधे इवेंट में जाकर ऐसा समय देख पाएगा जब सभी अटेंडीज़ उपलब्ध हों। इसके बाद नए समय के साथ इनवाइट तुरंत अपडेट किया जा सकता है। इससे बार-बार मैसेज करने या अलग-अलग लोगों से समय पूछने की जरूरत कम हो जाएगी।
उपलब्धता
किन यूजर्स को मिलेगा यह फीचर?
यह फीचर हर किसी के लिए नहीं है। नया फीचर तभी सही से काम करेगा जब ऑर्गनाइजर के पास अटेंडीज के कैलेंडर देखने की अनुमति हो। इसके साथ ही यह केवल पेड यूजर्स के लिए उपलब्ध है, जिनके पास गूगल वर्कस्पेस बिजनेस या एंटरप्राइज प्लान है, या फिर गूगल AI प्रो फॉर एजुकेशन ऐड-ऑन है। फिलहाल यह रैपिड रिलीज डोमेन में है और 2 फरवरी से अन्य यूजर्स तक पहुंचेगा।