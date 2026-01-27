गूगल कैलेंडर में आया जेमिनी AI का नया स्मार्ट फीचर, इस तरह होगा उपयोगी

गूगल कैलेंडर में आया जेमिनी AI का नया स्मार्ट फीचर

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:08 am Jan 27, 202609:08 am

क्या है खबर?

गूगल कैलेंडर में जेमिनी AI का नया फीचर जोड़ा जा रहा है, जिससे मीटिंग तय करना और भी आसान हो जाएगा। यह फीचर गूगल कैलेंडर में अटेंडीज के शेड्यूल को देखकर मीटिंग के लिए सबसे सही समय सुझाएगा। मीटिंग बनाते समय 'सजेस्टेड टाइम' विकल्प पर क्लिक करने पर जेमिनी सभी लोगों की उपलब्धता और पहले से तय इवेंट्स को देखेगा। इसके बाद यूजर सुझाए गए टाइम स्लॉट्स में से सही समय चुन सकते हैं।