आज देशभर में बंद रहेंगे बैंक, नकदी समेत इन समस्याओं से जूझना पड़ेगा

देश के सभी सरकारी बैंकों में मंगलवार को कामकाज प्रभावित हो सकता है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 27 जनवरी को हड़ताल बुलाई है, जिसके कारण सभी बैंक बंद रहेंगे। बैंक हड़ताल का असर निजी बैंकों पर कम दिखेगा, लेकिन सभी जिलों और इलाकों की सरकारी बैंक शाखाओं में कामकाज ठप हो सकता है। बता दें, 23 जनवरी को मुख्य श्रम आयुक्त के साथ संगठन की बैठक में कोई समाधान न निकलने के बाद हड़ताल बुलाई गई है।

हड़ताल बैंकों ने क्यों बुलाई हड़ताल? UFBU सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 9 यूनियनों के गठबंधन का नेतृत्व करता है। संगठन बीमा सेक्टर और केंद्रीय विभागों की तरह सभी शनिवार को अवकाश देने यानी 5 दिन बैंकिंग कामकाज की मांग कर रहा है। वर्ष 2024 में भी यह मांग भारतीय बैंक संघ के साथ हस्ताक्षरित 12वें द्विपक्षीय समझौते का हिस्सा थी, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है। अभी बैंक दूसरे और चौथे शनिवार को बंद होते हैं।

असर इन बैंकों के कामकाज पर दिखेगा असर हड़ताल का सबसे अधिक असर सरकारी बैंक जैसे भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आदि की शाखाओं में कामकाज प्रभावित हो सकता है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक और यस बैंक समेत अन्य निजी बैंकों के कामकाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके कर्मचारी और अधिकारी बैंक संगठन का हिस्सा नहीं हैं।

मुश्किल लगातार 4 दिन बैंक बंद होने से नकदी नहीं मिलेगी बैंक हड़ताल सिर्फ मंगलवार को है, लेकिन सभी बैंक पिछले 3 दिन से बंद हैं। 24 जनवरी को चौथा शनिवार को होने से बैंक बंद था। उसके बाद रविवार और फिर सोमवार को गणतंत्र दिवस को अवकाश था। ऐसे में ATM लगभग खाली हैं और उनको भरा नहीं गया है। ऐसे में मंगलवार को शहरों और ग्रामीण इलाकों के ATM से नकदी मिलना मुश्किल हो सकता है। बैंकों में चेक से जुड़े काम भी नहीं होंगे।

