सर्दियों में गर्मागर्म सूप का स्वाद लेना पसंद है? जानिए सब्जियों का सूप बनाने का तरीका
क्या है खबर?
सर्दियों की सब्जियां स्वाद और पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। इस मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, शलजम और मटर जैसी सब्जियां खासतौर से उपलब्ध होती हैं। इनका सेवन शरीर को गर्माहट देने के साथ-साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। आइए आज हम आपको सर्दियों की सब्जियों का सूप बनाने का तरीका बताते हैं, जिसे घर पर बनाना काफी आसान है।
सामग्रियां
सूप के लिए जरूरी सामग्रियां
सर्दियों की सब्जियों का सूप बनाने के लिए आपको 2 गाजर, 2 शिमला मिर्च, 2 टमाटर, 2 शलजम, 1 प्याज, 1 लहसुन की कली, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच नींबू का रस, नमक (स्वादानुसार), काली मिर्च (स्वादानुसार), 2 चम्मच जैतून का तेल, थोड़ी हरे धनिये की पत्तियां और थोड़ा पानी चाहिए।
आप चाहें तो इन सामग्रियों की मात्रा को अपने मन मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं।
स्टेप-1
इस तरह से शुरू करें रेसिपी की तैयारी
सबसे पहले गैस पर एक पैन चढ़ाकर उसमें जैतून का तेल गर्म करें, फिर इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालकर हल्का भूरा होने तक भूनें।
इसके बाद इसमें अदरक का पेस्ट और बारीक कटा लहसुन डालकर अच्छी तरह मिलाएं, फिर इसमें बारीक कटी हुई गाजर और शिमला मिर्च डालकर मिलाएं।
इसके बाद पैन में बारीक कटी हुई शलजम और टमाटर डालकर मिलाएं। इस सूप को बनाना बेहद आसान है और यह स्वादिष्ट भी होता है।
स्टेप-2
सब्जियों को नरम होने तक पकाएं
सब्जियों को नरम करने के लिए पैन में आवश्यकतानुसार पानी डालकर इसे ढक दें। पानी डालने के बाद पैन में नमक और काली मिर्च भी डालें।
अब गैस को मध्यम आंच पर करके पैन को लगभग 10 मिनट तक ढककर पकने दें। अगर आपको सूप ज्यादा गाढ़ा चाहिए तो कम पानी और पतला चाहिए तो ज्यादा पानी डालें।
सूप को पकाते समय बीच-बीच में इसे चेक करते रहें और जब आपको सूप की मनचाही गाढ़ापन मिल जाए तो इसे परोसें।
परोसने का तरीका
सूप को परोसने का तरीका
सूप को परोसने के लिए सबसे पहले इसे एक कटोरी में डालकर इसके ऊपर हरी धनिया की पत्तियां सजाएं, फिर इसे गर्मागर्म परोसें। आप चाहें तो सूप को परोसते समय इसमें थोड़ा नींबू का रस भी मिला सकते हैं।
यह स्वाद में काफी अच्छा लगता है। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो अपने स्वादानुसार इसमें अन्य मसाले भी मिला सकते हैं।
इस सूप को अपने खाने का हिस्सा बनाएं और सर्दियों में गर्माहट का आनंद लें।
फायदे
सब्जियों का सूप पीने के फायदे
सब्जियों का सूप पीने से ठंड से बचाव में मदद मिल सकती है और यह शरीर को गर्माहट प्रदान कर सकता है।
इसके अतिरिक्त यह सूप रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। साथ ही यह पाचन को स्वस्थ रखने में भी सहायक हो सकता है।
आप इस सूप को नाश्ते या फिर रात के खाने के तौर पर भी शामिल कर सकते हैं।