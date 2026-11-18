सब्जियों को नरम करने के लिए पैन में आवश्यकतानुसार पानी डालकर इसे ढक दें। पानी डालने के बाद पैन में नमक और काली मिर्च भी डालें।

अब गैस को मध्यम आंच पर करके पैन को लगभग 10 मिनट तक ढककर पकने दें। अगर आपको सूप ज्यादा गाढ़ा चाहिए तो कम पानी और पतला चाहिए तो ज्यादा पानी डालें।

सूप को पकाते समय बीच-बीच में इसे चेक करते रहें और जब आपको सूप की मनचाही गाढ़ापन मिल जाए तो इसे परोसें।