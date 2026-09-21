90 के दशक जैसा जन्मदिन मनाना चाहते हैं? इस तरह करें पार्टी की प्लानिंग
क्या है खबर?
90 के दशक का समय अपनी सादगी, संगीत और खुशहाल माहौल के लिए जाना जाता है। अगर आप अपने जन्मदिन को उस समय के अंदाज में मनाना चाहते हैं तो यह एक बेहतरीन विचार हो सकता है। ऐसा करके आप अपनी बचपन की यादें ताजा कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिनसे आप अपने जन्मदिन को 90 के दशक की थीम पर आधारित बना सकते हैं। इनकी मदद से आपका जन्मदिन यादगार बन जाएगा।
#1
कागज और गुब्बारों से करें सजावट
अगर आप 90 के दशक वाली पार्टी करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले सजावट करना अहम होता है। इसके लिए आपको ढेर सारे रंग बिरंगे कागज लेने चाहिए, जिनकी मदद से आप पुराने समय जैसी लटकन बना सकते हैं।
इसके अलावा कागज की लंबी लड़ियों को छत से लटका दें। इसके बाद ढेर सारे गुब्बारे फुलाएं और उन्हें दीवारों पर लगाएं और जमीन पर भी बिखेर दें।
एक बड़ा गुब्बारा बीच में लटकाएं, जिसमें टॉफी भरी हों।
#2
मेहमानों के लिए लेकर आएं जन्मदिन वाली टोपी
आप सभी को याद होगा कि बचपन में जब हमारा जन्मदिन होता था तो सभी के लिए जन्मदिन वाली टोपी लाई जाती थीं। अब उनका चलन एक बार फिर वापस आने लगा है।
टोपियां रंग बिरंगी होनी चाहिए, ताकि पार्टी का मजा दोगुना हो सके। आप उन्हें अलग-अलग रंगों में ले सकते हैं या फिर पोल्का डॉट और धारियों जैसे मजेदार डिजाइन में चुन सकते हैं।
अपने लिए खास टोपी लें और बाकि सभी की टोपियां एक जैसी रखें।
#3
सादगी भरा केक लाना है जरूरी
आपकी पार्टी का असली मजा केक से ही आएगा, जो 90 के दशक के हिसाब से होना चाहिए। आपको केवल फ्रॉस्टिंग वाला केक चुनना चाहिए, जो सादगी भरा और लजीज भी होता है।
इस पर आप आइसिंग से छोटे-छोटे फूल और पत्तियां बनवा सकते हैं और अपने नाम के साथ 'हैपी बर्थडे' लिखवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस पर अपनी बचपन की तस्वीरें लगा सकते हैं, स्प्रिंकल छिड़क सकते हैं और ढेरों मोमबत्तियां लगा सकते हैं।
#4
बचपन की पार्टी वाले स्नैक्स बढ़ाएंगे मजा
90 के दशक में सभी केवल स्नैक्स खाने के लिए ही जन्मदिन की पार्टियों में जाया करते थे। ऐसे में इन स्नैक्स के बिना तो आपकी पार्टी अधूरी ही रह जाएगी।
इसके लिए पहले ग्रे रंग वाली छोटी डिस्पोसेबल प्लेट लेकर आएं। इनमें चिप्स, बिस्किट, टॉफी, नमकीन, केक के टुकड़े, समोसे और पैटीज रखकर सभी को दें।
इसके साथ कोल्ड ड्रिंक देना न भूलें। ये स्नैक्स आपको बचपन के दिनों में ले जाएंगे और आपका दिल खुश हो जाएगा।
#5
खेलों का करें आयोजन
90 के दशक में पार्टियों में लोग दिल खोलकर मस्ती करते थे, जिसका बड़ा योगदान खेलों को जाता था। आप भी अपने जन्मदिन को खास बनाने के लिए ये खेल खेलें।
इसके लिए सबसे पहले बड़े गुब्बारे को फोड़ें और सभी मेहमानों को टॉफी बटोरने दें। इसके अलावा आप म्यूजिकल चेयर, क्विज, ट्रुथ एंड डेयर और हाईड एंड सीक जैसे खेल खेल सकते हैं।
इसके बाद अपनी पसंद के गाने लगाएं और सब मिलकर नाचें।