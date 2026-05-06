त्वचा के संक्रमण से बचना चाहते हैं? इन 5 बातों का रखें ध्यान

त्वचा के संक्रमण से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी हैं, खासकर बरसात के मौसम में जब नमी और गर्मी के कारण बैक्टीरिया और फंगस पनपने लगते हैं। त्वचा के संक्रमण से बचाव के लिए रोजाना त्वचा की सफाई करें, नियमित रूप से मॉइस्चराइजर लगाएं और साफ कपड़े पहनें। इसके साथ ही पानी की कमी न होने दें और त्वचा को धूप से बचाएं। आइए त्वचा के संक्रमण से बचाव के लिए 5 महत्वपूर्ण बातें जानते हैं।

#1 नियमित रूप से हाथ धोएं त्वचा के संक्रमण से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, खासकर खाने से पहले, खाना खाने के बाद और बाथरूम जाने के बाद अपने हाथों को अच्छे से धोना न भूलें। इसके अलावा जब आप किसी सार्वजनिक स्थान पर हों तो हाथ धोने की जगह अल्कोहल युक्त हाथ साफ करने वाले तरल का उपयोग करें। इससे कीटाणुओं से बचाव होता है।

#2 त्वचा को साफ रखें त्वचा के संक्रमण से बचने के लिए अपनी त्वचा को साफ रखना सबसे अच्छा तरीका है। इसके लिए अपने शरीर को रोजाना अच्छे से साफ करें और हल्के साबुन का इस्तेमाल करें। शरीर को साफ करने के बाद उसे अच्छी तरह से सुखाना न भूलें क्योंकि गीली त्वचा पर कीटाणु पनपने लगते हैं, जिससे संक्रमण हो सकता है। नियमित सफाई से त्वचा तंदुरुस्त रहती है।

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#3 साफ कपड़े पहनें अधिक पसीना और गंदगी त्वचा के संक्रमण का कारण बन सकते हैं, इसलिए रोजाना साफ कपड़े पहनें और गंदे कपड़ों को तुरंत धो दें। इस बात का भी ध्यान रखें कि कपड़े बहुत ढीले न हों क्योंकि ढीले कपड़े त्वचा से रगड़ खाते हैं, जिससे संक्रमण हो सकता है। इसके अतिरिक्त गीले तौलिये का इस्तेमाल करने से भी बचें क्योंकि इससे भी त्वचा पर संक्रमण हो सकता है।

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#4 त्वचा को नम रखें त्वचा को नम रखना भी बहुत जरूरी है क्योंकि नमी की कमी के कारण त्वचा सूखी हो जाती है और उसमें दरारें आने लगती हैं। इन दरारों के जरिए बैक्टीरिया और फंगस त्वचा में प्रवेश कर सकते हैं और संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इसलिए अपनी त्वचा को नम रखने के लिए नियमित रूप से एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएं। इससे त्वचा कोमल और स्वस्थ रहती है।