आरामदायक नींद लेना चाहते हैं? नियमित रूप से पैसे बचाने से मिलेगी मदद, अध्ययन में खुलासा

इस अध्ययन को यूनाइटेड किंगडम (UK) स्थित ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मिलकर पूरा किया है। इससे यह सामने आया कि जो लोग नियमित रूप से पैसों की बचत करते हैं, उन्हें ऐसा न करने वालों की तुलना में बेहतर नींद आती है और वे ज्यादा खुशहाल रहते हैं।

अध्ययन से यह भी पता चला कि कम आय वाले नियमित बचत करने वालों की जीवन संतुष्टि का स्तर, बचत न करने वाले अधिक अमीर लोगों के समान ही होता है।