स्वस्थ खाना-पीना चेहरे की चमक बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। अपने खाने में फल, सब्जियां, सूखे मेवे और साबुत अनाज को शामिल करें।

विटामिन-C और विटामिन-E से भरपूर खाने की चीजों का सेवन करें, जैसे कि संतरा, कीवी, बादाम आदि।

ये पोषक तत्व त्वचा को पोषण देते हैं और उसे चमकदार बनाते हैं। साथ ही अधिक पानी पिएं ताकि त्वचा में नमी बनी रहे और शरीर से गंदे तत्व बाहर निकलें, जिससे चेहरा साफ और स्वस्थ दिखे।