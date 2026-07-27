नदियों के किनारे चलने के फायदे

नदियों के किनारे चलना हो सकता है सेहत के लिए फायदेमंद, जानिए कैसे

लेखन अंजली 04:38 pm Jul 27, 202604:38 pm

क्या है खबर?

हमारे देश में नदियों का बहुत बड़ा महत्व है। धार्मिक दृष्टिकोण के साथ-साथ ये आर्थिक और सामाजिक जीवन में भी अहम भूमिका निभाती हैं। इनका पानी न केवल पीने के लिए, बल्कि खेतों में सिंचाई, उद्योगों में उपयोग और बिजली उत्पादन के लिए भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त नदियों का प्राकृतिक वातावरण और ताजगी भरी हवा सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। आइए जानते हैं कि नदियों के किनारे चलने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।