सर्दियों में सुबह उठना हो गया है मुश्किल तो उठाएं ये 5 कदम, दूर होगी सुस्ती
क्या है खबर?
सर्दियों में सुबह उठना एक मुश्किल काम हो सकता है। ठंडी हवा और गर्म बिस्तर का आकर्षण हमें देर तक सोने पर मजबूर कर देता है। हालांकि, अगर आप अपने दिन की अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं तो कुछ आसान उपाय अपनाकर आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे असरदार तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप सर्दियों में भी समय पर उठ सकते हैं और दिन को उत्पादक बना सकते हैं।
#1
अलार्म लगाएं
अलार्म घड़ी एक जरूरी साधन है, जो हमें समय पर जगाने में मदद करता है। हालांकि, अक्सर हम इसे बंद करके फिर से सो जाते हैं।
इससे बचने के लिए अलार्म घड़ी को अपने बिस्तर से दूर रखें, ताकि आपको उसे बंद करने के लिए उठना पड़े। इससे आपका शरीर धीरे-धीरे उठने के लिए तैयार हो जाएगा और आप बिना किसी परेशानी के सुबह जल्दी उठ सकेंगे।
एक के बजाय कई अलार्म लगाना सही रहेगा।
#2
गर्म कपड़े पहनें
सर्दियों में ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनना जरूरी है। जब आप गर्म कपड़े पहनकर सोते हैं तो सुबह उठते ही आपको ठंड का एहसास नहीं होता, जिससे आप आसानी से उठ सकते हैं।
ऊनी कंबल या गर्म कंबल भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ताकि बिस्तर में ठंड न लगे और आप बिना किसी झिझक के उठ सकें। इसके अलावा गर्म कपड़ों से आपको आराम भी मिलेगा।
#3
हल्का नाश्ता करें
सुबह उठते ही हल्का नाश्ता करना आपके शरीर को ऊर्जा देने में मदद करता है। इससे आप तरोताजा महसूस करेंगे और अपने दिन की शुरुआत अच्छे से कर पाएंगे।
नाश्ते में फल, ओट्स या गर्म दूध शामिल करें, ताकि आपका पेट भरा रहे और आपको थकान न हो। इसके अलावा नाश्ते से आपका पाचन तंत्र भी बेहतर रहेगा और आप पूरे दिन सक्रिय रह सकेंगे।
हल्का नाश्ता आपके शरीर को ऊर्जा देगा और आपको तरोताजा महसूस कराएगा।
#4
सुबह की रोशनी लें
सुबह की रोशनी आपके शरीर की आंतरिक घड़ी को सही करने में मदद करती है। इससे नींद का चक्र सही रहता है और आप समय पर उठ सकते हैं।
सुबह उठते ही खिड़की खोलकर ताजा हवा लें या थोड़ी देर धूप में बैठें। इससे आपका मूड अच्छा रहेगा और आप तरोताजा महसूस करेंगे।
इसके अलावा यह आपकी नींद को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। सुबह की रोशनी आपके शरीर को ऊर्जा देती है और आपको सक्रिय बनाती है।
#5
नियमित एक्सरसाइज करें
नियमित एक्सरसाइज करने से ऊर्जा स्तर बढ़ता है और आप अधिक सक्रिय महसूस करते हैं। इससे आपका मूड भी अच्छा रहता है और आप दिनभर ऊर्जावान रहते हैं।
सुबह उठते ही थोड़ी देर योग या खिंचाव वाले व्यायाम करें, ताकि आपके शरीर की मांसपेशियां सक्रिय हो जाएं। इसके अलावा आप हल्की दौड़ या टहलना भी कर सकते हैं, जिससे आपका शरीर तरोताजा महसूस करेगा।
इन सरल तरीकों को अपनाकर आप सर्दियों में भी समय पर उठ सकते हैं।