पुरुषों की अलमारी का अहम हिस्सा है वेस्टकोट, ये 5 विकल्प हैं बेहतरीन

वेस्टकोट एक ऐसा कपड़ा है, जो पुरुषों के स्टाइल में चार चांद लगा सकता है। यह न केवल स्टाइलिश दिखता है, बल्कि आरामदायक भी होता है। वेस्टकोट को आप अलग-अलग मौकों पर पहन सकते हैं, चाहे वह ऑफिस हो या शादी-ब्याह का मौका। आइए आज हम आपको पांच ऐसे वेस्टकोट के बारे में बताते हैं, जो हर मौके पर आपको स्मार्ट लुक देंगे और आपकी स्टाइल को खास बनाएंगे। इन वेस्टकोट को पहनकर आप हर मौके पर आकर्षक दिखेंगे।

#1 वूल ब्लेंड वेस्टकोट वूल ब्लेंड वेस्टकोट सर्दियों के लिए बेहतरीन विकल्प है। यह न केवल आपको गर्म रखता है, बल्कि स्टाइलिश भी दिखता है। वूलन कपड़ा लंबे समय तक टिकाऊ होता है और इसमें आरामदायक महसूस होता है। आप इसे सफेद कमीज और काले पैंट्स के साथ पहन सकते हैं ताकि आपका लुक फॉर्मल और आकर्षक लगे। इसके अलावा आप इसे किसी भी रंग की कमीज के साथ पहन सकते हैं, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा।

#2 ट्वीड वेस्टकोट ट्वीड वेस्टकोट एक पारंपरिक विकल्प है, जो हर उम्र के पुरुषों पर अच्छा लगता है। ट्वीड का कपड़ा मोटा होता है, जिससे यह ठंडे मौसम में भी गर्माहट देता है। इसे आप जींस या फॉर्मल पैंट्स दोनों के साथ पहन सकते हैं। इसके अलावा आप इसे सफेद या हल्के रंग की कमीज के साथ पहनकर एक स्मार्ट लुक पा सकते हैं। ट्वीड वेस्टकोट का डिजाइन साधारण होते हुए भी बेहद आकर्षक लगता है।

#3 कॉटन कैनवास वेस्टकोट गर्मियों में आरामदायक महसूस करने के लिए कॉटन कैनवास वेस्टकोट सबसे अच्छा विकल्प है। यह हल्का होता है और इसमें हवा गुजरती रहती है, जिससे पसीना नहीं आता। इसे आप किसी भी रंग की कमीज और जींस के साथ पहन सकते हैं। इसके अलावा आप इसे किसी भी अवसर पर पहन सकते हैं, चाहे वह ऑफिस हो या दोस्तों के साथ बाहर जाना हो। सूती कैनवास वेस्टकोट का डिजाइन साधारण होते हुए भी बेहद आकर्षक लगता है।

#4 वेलवेट वेस्टकोट वेलवेट वेस्टकोट शाही अंदाज देता है, जिसे आप खास मौकों पर पहन सकते हैं जैसे शादी-ब्याह या पार्टी आदि। वेलवेट कपड़ा बहुत ही मुलायम होता है, जो आपकी त्वचा को आराम देता है। इसे आप सफेद कमीज और काले पैंट्स के साथ पहन सकते हैं ताकि आपका लुक फॉर्मल और आकर्षक लगे। इसके अलावा आप इसे किसी भी रंग की कमीज के साथ पहनकर एक स्मार्ट लुक पा सकते हैं।