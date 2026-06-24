मुंबई के इन 5 प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करने से मिल सकती है शांति

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मरीन ड्राइव शिव मंदिर

मरीन ड्राइव शिव मंदिर समुद्र किनारे स्थित एक अनोखा शिव मंदिर है। यहां भगवान शिव की विशाल प्रतिमा स्थापित है, जिसे देखकर मन को शांति मिलती है। इस मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही सुंदर है, जहां से आपको समुद्र का खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है। शाम के समय जब सूर्यास्त होता है तो इस जगह का नजारा बेहद सुंदर लगता है। यहां आकर पर्यटक भी इस धार्मिक स्थल की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।