पहली बार लद्दाख घूमने जा रहे हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

लद्दाख का मौसम बदलता रहता है इसलिए हमेशा तैयार रहना जरूरी है।

गर्मियों में भी रातें ठंडी होती हैं, जबकि दिन में धूप तेज होती है। इसलिए अपने साथ हल्की जैकेट, गर्म कपड़े और धूप से बचाने वाली चीजें जैसे टोपी और सनस्क्रीन जरूर रखें।

इसके अलावा ठंडे पानी की बोतल भी साथ रखें ताकि आप पानी की कमी महसूस न करें। यहां तक कि बारिश के मौसम में भी आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी।