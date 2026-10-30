कर्नाटक जा रहे हैं? नाश्ते में इन 5 स्थानीय व्यंजनों का स्वाद चखना न भूलें

नीर डोसा चावल से बना एक हल्का डोसा है, जिसे भीगे हुए चावलों को पीसकर एक चिकना घोल तैयार करके बनाया जाता है। इसे बिना तेल के गर्म तवे पर पकाया जाता है, जिससे यह कम कैलोरी वाला विकल्प बन जाता है।

आमतौर पर नारियल की चटनी या गुड़ के साथ परोसा जाने वाला नीर डोसा, पचने में हल्का होता है और शरीर को ऊर्जा देता है। इसकी पोषण संबंधी खूबियों के कारण, यह स्थानीय लोगों के बीच लोकप्रिय है।