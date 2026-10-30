कर्नाटक जा रहे हैं? नाश्ते में इन 5 स्थानीय व्यंजनों का स्वाद चखना न भूलें
क्या है खबर?
कर्नाटक भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक राज्य है, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वादिष्ट खाने के लिए जाना जाता है। यहां के नाश्ते के व्यंजन भी बहुत खास हैं। कर्नाटक में नाश्ते में परोसे जाने वाले व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। अगर आप कर्नाटक की यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको यहां के ये 5 नाश्ते के व्यंजन जरूर चखने चाहिए।
#1
नीर डोसा
नीर डोसा चावल से बना एक हल्का डोसा है, जिसे भीगे हुए चावलों को पीसकर एक चिकना घोल तैयार करके बनाया जाता है। इसे बिना तेल के गर्म तवे पर पकाया जाता है, जिससे यह कम कैलोरी वाला विकल्प बन जाता है।
आमतौर पर नारियल की चटनी या गुड़ के साथ परोसा जाने वाला नीर डोसा, पचने में हल्का होता है और शरीर को ऊर्जा देता है। इसकी पोषण संबंधी खूबियों के कारण, यह स्थानीय लोगों के बीच लोकप्रिय है।
#2
अक्की रोटी
अक्की रोटी नाश्ते का एक और लोकप्रिय व्यंजन है, जिसे चावल के आटे में पानी और मसाले मिलाकर बनाया जाता है। आटे को चपटा करके पतली रोटियां बना ली जाती हैं और तवे पर कुरकुरा होने तक पकाया जाता है।
स्वाद बढ़ाने के लिए, इन नमकीन रोटियों को अलग-अलग तरह की चटनी या अचार के साथ खाया जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट से भरपूर, अक्की रोटी सुबह के समय लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखती है।
#3
रागी मुड्डे
रागी मुड्डे रागी से बने छोटे गोले होते हैं, जिन्हें गाढ़ा होने तक उबाला जाता है और फिर गोल आकार दिया जाता है।
पोषक तत्वों से भरपूर इस व्यंजन में फाइबर और आयरन की मात्रा अधिक होती है, जो इसे स्वस्थ विकल्प तलाशने वालों के लिए एक बेहतरीन चुनाव बनाती है।
आमतौर पर सांभर या करी के साथ परोसे जाने वाले रागी मुड्डे में स्वाद और पोषण, दोनों ही मिलते हैं।
#4
कोट्टिगे
कोट्टीगे नाश्ते का एक पारंपरिक व्यंजन है। इसे चावल के आटे में कद्दूकस किया हुआ नारियल और गुड़ मिलाकर पकाया जाता है, जब तक कि यह आटे जैसा न बन जाए।
इसे छोटे केक या पैटी का आकार दिया जाता है। कोट्टीगे में गुड़ की प्राकृतिक मिठास होती है और साथ ही नारियल का भरपूर स्वाद भी मिलता है।
यह पेट पर भारी पड़े बिना, दिन की एक ऊर्जावान शुरुआत करने में मदद करता है।
#5
उपमा
उपमा एक जल्दी बनने वाला नाश्ता है, जिसे सूजी यानी रवा से बनाया जाता है। इसमें सब्जियां जैसे गाजर, मटर, शिमला मिर्च आदि मिलाए जाते हैं और तड़के के लिए सरसों, उड़द दाल, चना दाल, मूंगफली आदि का उपयोग किया जाता है।
उपमा को नारियल की चटनी या हरी चटनी के साथ खाया जा सकता है। यह एक पौष्टिक व्यंजन है, जो सुबह-सुबह ऊर्जा प्रदान करता है।
इन नाश्तों का स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा।