आर्ट गैलरी जाए तो इन 5 बातों का रखें ध्यान, नहीं होगी कोई दिक्कत

आर्ट गैलरी एक ऐसी जगह है, जहां अलग-अलग तरह की कला का प्रदर्शन किया जाता है। चाहे वह चित्रकारी हो, मूर्तियां हों या अन्य कला के रूप, हर किसी के लिए यहां कुछ न कुछ खास होता है। अगर आप कभी भी किसी आर्ट गैलरी का रुख करें तो वहां जाने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप उस जगह का पूरा आनंद ले सकें और वहां की संस्कृति का सम्मान कर सकें।

#1 शांत रहें आर्ट गैलरी में जाने पर सबसे जरूरी है कि आप शांति बनाए रखें। वहां ऊंची आवाज में बात करना या शोर मचाना गलत माना जाता है। इससे न केवल आपकी बल्कि अन्य लोगों की भी कला देखने का अनुभव खराब हो सकता है। अगर आपको किसी पेंटिंग या मूर्ति के बारे में कुछ पूछना है तो धीरे से पूछें और जवाब भी धीरे से सुनें। इससे सभी को आराम मिलेगा और आप भी कला का पूरा आनंद ले सकेंगे।

#2 हाथ न लगाएं आर्ट गैलरी में रखी गई चीजों पर हाथ लगाना मना होता है। चाहे कितनी ही इच्छा हो, लेकिन पेंटिंग्स या मूर्तियों को छूना नहीं चाहिए क्योंकि आपकी उंगलियों के निशान या गंदगी उन पर स्थाई हो सकते हैं और उनकी सुंदरता बिगाड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ कलाकृतियां बहुत नाजुक होती हैं और उन पर हाथ लगाने से उनका नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा दूर से ही कला का आनंद लें और उसे सुरक्षित रखें।

#3 फोटो खींचने पर ध्यान दें कुछ आर्ट गैलरी में फोटो खींचने की अनुमति होती है, जबकि कुछ में नहीं होती। इसलिए पहले से ही नियम पढ़ लें या गैलरी के कर्मचारियों से पूछ लें कि क्या आप फोटो खींच सकते हैं या नहीं। अगर अनुमति हो तो फ्लैश का उपयोग न करें क्योंकि इससे कलाकृतियों को नुकसान पहुंच सकता है और आपकी फोटो भी अच्छी नहीं आती। इसके अलावा बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का रिकॉर्डिंग उपकरण का उपयोग न करें।

#4 खाने-पीने की चीजें न ले जाएं आर्ट गैलरी में खाने-पीने की चीजें ले जाना मना होता है क्योंकि इससे गंदगी फैलने का खतरा रहता है और कलाकृतियों को नुकसान पहुंच सकता है। अगर आपको लंबे समय तक वहां रहना पड़ता है तो बाहर से पानी पीने की व्यवस्था करें या गैलरी द्वारा निर्धारित जगह पर जाकर पिएं। इसके अलावा खाने-पीने की चीजें लाने से आपकी जेब भी भारी हो सकती हैं इसलिए पहले से ही अपनी आवश्यकताओं का ध्यान रखें।