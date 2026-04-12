स्विट्जरलैंड: जुरा पर्वत की इन 5 अनदेखी ट्रेल्स पर जाएं, यात्रा बन जाएगी यादगार

स्विट्जरलैंड के पश्चिमी भाग में स्थित जुरा पर्वत अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यह पर्वत श्रृंखला फ्रांस की सीमा से सटी हुई है और यहां कई खूबसूरत रास्ते हैं, जो पर्यटकों को अनोखा अनुभव प्रदान करते हैं। जुरा पर्वत की पगडंडियों पर चलते हुए आप हरे-भरे जंगलों, झीलों और पहाड़ों का आनंद ले सकते हैं। आइए आज हम आपको जुरा पर्वत की 5 अनदेखी पगडंडियों के बारे में बताते हैं।

#1 लाब्रास से लुसेनस्टीन तक की ट्रेल लाब्रास से लुसेनस्टीन तक की ट्रेल एक खूबसूरत मार्ग है, जो लगभग 10 किलोमीटर लंबी है। इस रास्ते पर चलते हुए आप हरे-भरे जंगलों, घास के मैदानों और छोटे-छोटे तालाबों का आनंद ले सकते हैं। यह ट्रेल परिवार संग समय बिताने के लिए भी बढ़िया है, क्योंकि यह बच्चों और बुजुर्गों, दोनों के लिए आसान होती है। यहां की ताजगी भरी हवा और प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अलग ही अनुभव देगी।

#2 मोंट ट्रुइसेन ट्रेल मोंट ट्रुइसेन ट्रेल लगभग 8 किलोमीटर लंबी है और यह रास्ता पहाड़ों की ऊंचाइयों पर स्थित है, जिससे यहां से चारों ओर का नजारा बेहद खूबसूरत दिखता है। इस रास्ते पर चलते हुए आप ऊंचे-ऊंचे पेड़ों, चट्टानों और छोटे-छोटे झरनों को देख सकते हैं। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो यह ट्रेल आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है, क्योंकि यहां की प्राकृतिक सुंदरता और ताजगी भरी हवा आपको एक अलग ही अनुभव देंगी।

Advertisement

#3 पोंटार्लियर-एगनन्स ट्रेल पोंटार्लियर-एगनन्स ट्रेल लगभग 15 किलोमीटर लंबी है और यह रास्ता घने जंगलों, घास के मैदानों और छोटे-छोटे तालाबों के बीच से होकर गुजरता है। यह ट्रेल उन लोगों के लिए बढ़िया है, जो लंबी पैदल यात्रा करना पसंद करते हैं, क्योंकि यहां पर आपको कई प्रकार के पेड़-पौधे और जीव-जंतु देखने को मिलेंगे। इस रास्ते पर चलते हुए आप पक्षियों की चहचहाहट सुन सकते हैं और ताजगी भरी हवा का आनंद ले सकते हैं।

Advertisement

#4 ले ग्रैंड ब्रासुस ट्रेल ले ग्रैंड ब्रासुस ट्रेल लगभग 12 किलोमीटर लंबी है और यह झील के किनारे-किनारे गुजरती है, जिससे यहां से सूर्यास्त का दृश्य बेहद खूबसूरत दिखता है। इस रास्ते पर चलते हुए आप पानी के छोटे-छोटे झरनों और पक्षियों को देख सकते हैं। यहां की ताजगी भरी हवा और प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अलग ही अनुभव देगी। यह पगडंडी परिवार संग समय बिताने के लिए भी बढ़िया है, क्योंकि यहां पर बच्चों और बुजुर्गों, दोनों के लिए आसान होती है।